Harga ZOO Crypto World Hari Ini

Harga live ZOO Crypto World (ZOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOO ke USD saat ini adalah -- per ZOO.

ZOO Crypto World saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,547, dengan suplai yang beredar 100.85M ZOO. Selama 24 jam terakhir, ZOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 25.74, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOO bergerak -0.36% dalam satu jam terakhir dan -6.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZOO Crypto World (ZOO)

Kapitalisasi Pasar $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Suplai Peredaran 100.85M 100.85M 100.85M Total Suplai 100,853,429.4089169 100,853,429.4089169 100,853,429.4089169

Kapitalisasi Pasar ZOO Crypto World saat ini adalah $ 22.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOO adalah 100.85M, dan total suplainya sebesar 100853429.4089169. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.55K.