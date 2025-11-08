Harga ZORBY Hari Ini

Harga live ZORBY (ZORBY) hari ini adalah $ 0.00004201, dengan perubahan 0.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZORBY ke USD saat ini adalah $ 0.00004201 per ZORBY.

ZORBY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,007, dengan suplai yang beredar 1.00B ZORBY. Selama 24 jam terakhir, ZORBY diperdagangkan antara $ 0.0000406 (low) dan $ 0.00004292 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029362, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003041.

Dalam kinerja jangka pendek, ZORBY bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -16.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZORBY (ZORBY)

Kapitalisasi Pasar $ 42.01K$ 42.01K $ 42.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.01K$ 42.01K $ 42.01K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZORBY saat ini adalah $ 42.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZORBY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.01K.