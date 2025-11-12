Bugünkü Binance Car Fiyatı

Bugünkü Binance Car (币安汽车) fiyatı $ 0,0001866 olup, son 24 saatte % 0,42 değişim gösterdi. Mevcut 币安汽车 / USD dönüşüm oranı 币安汽车 başına $ 0,0001866 şeklindedir.

Binance Car, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 币安汽车 şeklindedir. Son 24 saat içinde 币安汽车, $ 0,0001717 (en düşük) ile $ 0,0002056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 币安汽车, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde +%14,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,03K seviyesine ulaştı.

Binance Car (币安汽车) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,03K$ 54,03K $ 54,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Binance Car piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,03K. Dolaşımdaki 币安汽车 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.