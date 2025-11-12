Bugünkü REBORN Fiyatı

Bugünkü REBORN (重生) fiyatı $ 0,000128 olup, son 24 saatte % 1,58 değişim gösterdi. Mevcut 重生 / USD dönüşüm oranı 重生 başına $ 0,000128 şeklindedir.

REBORN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 重生 şeklindedir. Son 24 saat içinde 重生, $ 0,0001193 (en düşük) ile $ 0,0001612 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 重生, son bir saatte +%7,11 ve son 7 günde -%28,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,43K seviyesine ulaştı.

REBORN (重生) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,43K$ 55,43K $ 55,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki REBORN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,43K. Dolaşımdaki 重生 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.