Bugünkü 1to1 Fiyatı

Bugünkü 1to1 (1TO1) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut 1TO1 / USD dönüşüm oranı 1TO1 başına $ 0 şeklindedir.

1to1, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.252,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M 1TO1 şeklindedir. Son 24 saat içinde 1TO1, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1TO1, son bir saatte -%0,31 ve son 7 günde -%17,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

1to1 (1TO1) Piyasa Bilgileri

