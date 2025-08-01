Alchemy (ACH) Nedir?

2018 yılında Singapur'da kurulan Alchemy Pay (ACH), küresel tüketiciler, yatırımcılar, geliştiriciler ve kurumlar için itibari para ve kripto ekonomilerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı yatırımcılara hem itibari hem de kripto için uygun onaylar sağlar. Blok zinciri ekosistemlerine kolay katılıma izin verir ve web3 hizmetlerini son derece erişilebilir hale getirir. Bugün Alchemy Pay, 300 ödeme kanalıyla 70'ten fazla ülkede desteklenmektedir. Binance, Shopify, NIUM ve QFPay gibi sektör liderleriyle ortaklıklar kurarak 2 milyondan fazla yatırımcıyla temas noktalarına sahiptir. Alchemy Pay'in tokenı ACH, Ethereum blok zincirine özgü ERC20 tokenidir.

Alchemy, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Alchemy yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Alchemy Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Alchemy, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ACH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Alchemy fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Alchemy Fiyat Geçmişi

ACH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ACH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Alchemy fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Alchemy (ACH) Token Ekonomisi

Alchemy (ACH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ACH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Alchemy (ACH) Satın Alma

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ACH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ACH / VND ₫ 548,66775 1 ACH / AUD A$ 0,032109 1 ACH / GBP ￡ 0,0156375 1 ACH / EUR € 0,017931 1 ACH / USD $ 0,02085 1 ACH / MYR RM 0,0881955 1 ACH / TRY ₺ 0,848178 1 ACH / JPY ¥ 3,06495 1 ACH / ARS ARS$ 28,2135945 1 ACH / RUB ₽ 1,6590345 1 ACH / INR ₹ 1,8179115 1 ACH / IDR Rp 341,803224 1 ACH / KRW ₩ 28,878084 1 ACH / PHP ₱ 1,200126 1 ACH / EGP ￡E. 0,9997575 1 ACH / BRL R$ 0,1153005 1 ACH / CAD C$ 0,0285645 1 ACH / BDT ৳ 2,517012 1 ACH / NGN ₦ 31,5429225 1 ACH / UAH ₴ 0,8604795 1 ACH / VES Bs 2,56455 1 ACH / CLP $ 20,2245 1 ACH / PKR Rs 5,8419615 1 ACH / KZT ₸ 11,173515 1 ACH / THB ฿ 0,6769995 1 ACH / TWD NT$ 0,6227895 1 ACH / AED د.إ 0,0765195 1 ACH / CHF Fr 0,01668 1 ACH / HKD HK$ 0,163464 1 ACH / MAD .د.م 0,188484 1 ACH / MXN $ 0,392814 1 ACH / PLN zł 0,076728 1 ACH / RON лв 0,091323 1 ACH / SEK kr 0,201411 1 ACH / BGN лв 0,035028 1 ACH / HUF Ft 7,1746935 1 ACH / CZK Kč 0,4426455 1 ACH / KWD د.ك 0,00631755 1 ACH / ILS ₪ 0,0710985

Alchemy Kaynağı

Alchemy hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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