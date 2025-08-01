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Project Ailey Fiyatı(ALE)

Project Ailey (ALE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,5302
$0,5302$0,5302
-%0,011D
USD

ALE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Project Ailey (ALE), şu anda 0,5304 USD fiyatından işlem görmektedir ve 188,24M USD piyasa değerine sahiptir. ALE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Project Ailey Ana Piyasa Performansı:

$ 216,77K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,01
Project Ailey 24 saatlik fiyat değişimi
354,90M USD
Dolaşımdaki arz

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ALE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Project Ailey fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000053-%0,01
30 Gün$ -0,0146-%2,68
60 Gün$ -0,038-%6,69
90 Gün$ -0,0119-%2,20
Bugünkü Project Ailey Fiyatı Değişimi

Bugün, ALE, $ -0,000053 (-%0,01) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Project Ailey 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0146 (-%2,68) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Project Ailey 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ALE değişimi $ -0,038 (-%6,69) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Project Ailey 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0119 (-%2,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ALE Fiyat Bilgisi

En güncel Project Ailey fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,529
$ 0,529$ 0,529

$ 0,5337
$ 0,5337$ 0,5337

$ 0,5873
$ 0,5873$ 0,5873

+%0,09

-%0,01

-%0,23

ALE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 188,24M
$ 188,24M$ 188,24M

$ 216,77K
$ 216,77K$ 216,77K

354,90M
354,90M 354,90M

Project Ailey (ALE) Nedir?

Project Ailey, oyun, film ve metaverse genelinde sınırsız olanaklar sunan ilk yapay zekâ destekli Birincil Aracıdır. Ailey, Aileyverse'de yaşayan, kendi kişiliğine sahip dinamik, kişiselleştirilmiş bir karakterdir. Cihaz üzerinde SLM tarafından desteklenen Ailey, hiper-kişiselleştirilmiş hizmetler sunar ve insan benzeri bir varlık aracılığıyla kullanıcılarla etkileşime girer. $ALE tokeni, Aileyverse ekosistemini yönlendirerek eşya satın alımlarını, kozmetik yükseltmeleri, NFT işlemlerini ve ödülleri mümkün kılar. Kullanıcılar Ailey'nin görünümünü özelleştirebilir ve etkinliklere katılarak katılımı artırmak ve ekosistemin büyümesini sağlamak için $ALE token kazanabilirler.

Project Ailey, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Project Ailey yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ALE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Project Ailey hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Project Ailey satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Project Ailey Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Project Ailey, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ALE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Project Ailey fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Project Ailey Fiyat Geçmişi

ALE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ALE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Project Ailey fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Project Ailey (ALE) Token Ekonomisi

Project Ailey (ALE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Project Ailey (ALE) Satın Alma

Nasıl Project Ailey satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Project Ailey Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ALE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALE / VND
13.957,476
1 ALE / AUD
A$0,816816
1 ALE / GBP
0,3978
1 ALE / EUR
0,456144
1 ALE / USD
$0,5304
1 ALE / MYR
RM2,243592
1 ALE / TRY
21,576672
1 ALE / JPY
¥77,9688
1 ALE / ARS
ARS$716,75604
1 ALE / RUB
42,198624
1 ALE / INR
46,245576
1 ALE / IDR
Rp8.695,080576
1 ALE / KRW
734,625216
1 ALE / PHP
30,52452
1 ALE / EGP
￡E.25,427376
1 ALE / BRL
R$2,938416
1 ALE / CAD
C$0,726648
1 ALE / BDT
64,029888
1 ALE / NGN
802,41564
1 ALE / UAH
21,889608
1 ALE / VES
Bs65,2392
1 ALE / CLP
$514,488
1 ALE / PKR
Rs148,612776
1 ALE / KZT
284,24136
1 ALE / THB
฿17,216784
1 ALE / TWD
NT$15,843048
1 ALE / AED
د.إ1,946568
1 ALE / CHF
Fr0,42432
1 ALE / HKD
HK$4,158336
1 ALE / MAD
.د.م4,794816
1 ALE / MXN
$9,987432
1 ALE / PLN
1,951872
1 ALE / RON
лв2,323152
1 ALE / SEK
kr5,123664
1 ALE / BGN
лв0,891072
1 ALE / HUF
Ft182,452296
1 ALE / CZK
11,260392
1 ALE / KWD
د.ك0,1607112
1 ALE / ILS
1,808664

Project Ailey Kaynağı

Project Ailey hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Project Ailey Websitesi
Blok Gezgini

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