Bugünkü canlı ALTHEA fiyatı 0.148 USD. ALTHEA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ALTHEA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı ALTHEA fiyatı 0.148 USD. ALTHEA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ALTHEA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ALTHEA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ALTHEA Fiyat Bilgileri

ALTHEA Nedir

ALTHEA Whitepaper

ALTHEA Resmi Websitesi

ALTHEA Token Ekonomisi

ALTHEA Fiyat Tahmini

ALTHEA Fiyat Geçmişi

ALTHEA Satın Alma Kılavuzu

ALTHEA / İtibari Para Dönüştürücüsü

ALTHEA Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ALTHEA Logosu

ALTHEA Fiyatı(ALTHEA)

1 ALTHEA / USD Canlı Fiyatı:

$0,148
$0,148$0,148
-%5,001D
USD
ALTHEA (ALTHEA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:24:05 (UTC+8)

ALTHEA (ALTHEA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,139
$ 0,139$ 0,139
24 sa Düşük
$ 0,172
$ 0,172$ 0,172
24 sa Yüksek

$ 0,139
$ 0,139$ 0,139

$ 0,172
$ 0,172$ 0,172

--
----

--
----

+%2,06

-%5,00

-%43,52

-%43,52

ALTHEA (ALTHEA) canlı fiyatı $ 0,148. ALTHEA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,139 ve en yüksek $ 0,172 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ALTHEA için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ALTHEA son bir saatte +%2,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,00 ve son 7 günde -%43,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ALTHEA (ALTHEA) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 1,75K
$ 1,75K$ 1,75K

$ 4,44M
$ 4,44M$ 4,44M

--
----

30.000.000
30.000.000 30.000.000

ETH

Şu anki ALTHEA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,75K. Dolaşımdaki ALTHEA arzı -- olup, toplam arzı 30000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,44M.

ALTHEA (ALTHEA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ALTHEA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,007789-%5,00
30 Gün$ -1,352-%90,14
60 Gün$ -1,352-%90,14
90 Gün$ -1,352-%90,14
Bugünkü ALTHEA Fiyatı Değişimi

Bugün, ALTHEA, $ -0,007789 (-%5,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ALTHEA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -1,352 (-%90,14) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ALTHEA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ALTHEA değişimi $ -1,352 (-%90,14) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ALTHEA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,352 (-%90,14) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ALTHEA (ALTHEA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

ALTHEA Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

ALTHEA (ALTHEA) Nedir?

Althea L1 blok zinciri, telekomünikasyon, kamu hizmetleri ve altyapı varlıklarının merkeziyetsizleştirilmesi ve tokenleştirilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış tek Katman 1 blok zinciridir. Althea L1, dünya genelindeki kritik fiziksel altyapı projelerini desteklemek üzere güvenli, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir blok zinciri altyapısı sunar.

ALTHEA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ALTHEA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ALTHEA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ALTHEA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ALTHEA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ALTHEA Fiyat Tahmini (USD)

ALTHEA (ALTHEA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ALTHEA (ALTHEA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ALTHEA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ALTHEA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ALTHEA (ALTHEA) Token Ekonomisi

ALTHEA (ALTHEA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALTHEA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ALTHEA (ALTHEA) Satın Alma

Nasıl ALTHEA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ALTHEA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ALTHEA Varlığından Yerel Para Birimlerine

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ALTHEA Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ALTHEA (ALTHEA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ALTHEA fiyatı, 0,148 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ALTHEA / USD güncel fiyatı nedir?
ALTHEA / USD güncel fiyatı $ 0,148. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ALTHEA varlığının piyasa değeri nedir?
ALTHEA piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ALTHEA arzı nedir?
Dolaşımdaki ALTHEA arzı, -- USD.
ALTHEA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ALTHEA, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ALTHEA fiyatı (ATL) nedir?
ALTHEA, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
ALTHEA işlem hacmi nedir?
ALTHEA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 1,75K USD.
ALTHEA bu yıl daha da yükselir mi?
ALTHEA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ALTHEA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:24:05 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

