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Alvara Protocol Fiyatı(ALVA)

Alvara Protocol (ALVA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1718
$0,1718$0,1718
+%1,001D
USD

ALVA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Alvara Protocol (ALVA), şu anda 0,1718 USD fiyatından işlem görmektedir ve 12,20M USD piyasa değerine sahiptir. ALVA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Alvara Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 139,90K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,00
Alvara Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
70,99M USD
Dolaşımdaki arz

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ALVA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Alvara Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,001701+%1,00
30 Gün$ -0,01505-%8,06
60 Gün$ +0,07025+%69,17
90 Gün$ +0,09676+%128,94
Bugünkü Alvara Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, ALVA, $ +0,001701 (+%1,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Alvara Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,01505 (-%8,06) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Alvara Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ALVA değişimi $ +0,07025 (+%69,17) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Alvara Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,09676 (+%128,94) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ALVA Fiyat Bilgisi

En güncel Alvara Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,16496
$ 0,16496$ 0,16496

$ 0,18499
$ 0,18499$ 0,18499

$ 2,85
$ 2,85$ 2,85

+%1,65

+%1,00

+%15,38

ALVA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,20M
$ 12,20M$ 12,20M

$ 139,90K
$ 139,90K$ 139,90K

70,99M
70,99M 70,99M

Alvara Protocol (ALVA) Nedir?

Alvara Protocol: Varlık Yönetiminde Devrim Yaratıyor. Alvara Protocol ve ERC-BTS ( Sepet Token Standardı) ile varlık yönetiminin geleceğini deneyimleyin.

Alvara Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Alvara Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ALVA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Alvara Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Alvara Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Alvara Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Alvara Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ALVA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Alvara Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Alvara Protocol Fiyat Geçmişi

ALVA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ALVA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Alvara Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Alvara Protocol (ALVA) Token Ekonomisi

Alvara Protocol (ALVA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALVA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Alvara Protocol (ALVA) Satın Alma

Nasıl Alvara Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Alvara Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ALVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALVA / VND
4.520,917
1 ALVA / AUD
A$0,264572
1 ALVA / GBP
0,12885
1 ALVA / EUR
0,147748
1 ALVA / USD
$0,1718
1 ALVA / MYR
RM0,726714
1 ALVA / TRY
6,988824
1 ALVA / JPY
¥25,2546
1 ALVA / ARS
ARS$232,16193
1 ALVA / RUB
13,668408
1 ALVA / INR
14,979242
1 ALVA / IDR
Rp2.816,392992
1 ALVA / KRW
237,949872
1 ALVA / PHP
9,88709
1 ALVA / EGP
￡E.8,236092
1 ALVA / BRL
R$0,951772
1 ALVA / CAD
C$0,235366
1 ALVA / BDT
20,739696
1 ALVA / NGN
259,90763
1 ALVA / UAH
7,090186
1 ALVA / VES
Bs21,1314
1 ALVA / CLP
$166,646
1 ALVA / PKR
Rs48,136642
1 ALVA / KZT
92,06762
1 ALVA / THB
฿5,576628
1 ALVA / TWD
NT$5,131666
1 ALVA / AED
د.إ0,630506
1 ALVA / CHF
Fr0,13744
1 ALVA / HKD
HK$1,346912
1 ALVA / MAD
.د.م1,553072
1 ALVA / MXN
$3,234994
1 ALVA / PLN
0,632224
1 ALVA / RON
лв0,752484
1 ALVA / SEK
kr1,659588
1 ALVA / BGN
лв0,288624
1 ALVA / HUF
Ft59,097482
1 ALVA / CZK
3,647314
1 ALVA / KWD
د.ك0,0520554
1 ALVA / ILS
0,585838

Alvara Protocol Kaynağı

Alvara Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Alvara Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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ALVA
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1 ALVA = 0,1718 USD

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