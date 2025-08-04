Aventus (AVT) Nedir?

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

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Aventus Fiyat Geleceği Tahmini

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Aventus Fiyat Geçmişi

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Aventus (AVT) Token Ekonomisi

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Aventus (AVT) Satın Alma

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AVT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVT / VND ₫ 43.182,915 1 AVT / AUD A$ 2,52714 1 AVT / GBP ￡ 1,23075 1 AVT / EUR € 1,41126 1 AVT / USD $ 1,641 1 AVT / MYR RM 6,94143 1 AVT / TRY ₺ 66,73947 1 AVT / JPY ¥ 241,227 1 AVT / ARS ARS$ 2.217,56535 1 AVT / RUB ₽ 130,50873 1 AVT / INR ₹ 143,45622 1 AVT / IDR Rp 26.901,63504 1 AVT / KRW ₩ 2.269,69992 1 AVT / PHP ₱ 94,27545 1 AVT / EGP ￡E. 78,63672 1 AVT / BRL R$ 9,12396 1 AVT / CAD C$ 2,24817 1 AVT / BDT ৳ 198,10152 1 AVT / NGN ₦ 2.482,58685 1 AVT / UAH ₴ 67,72407 1 AVT / VES Bs 201,843 1 AVT / CLP $ 1.591,77 1 AVT / PKR Rs 459,79179 1 AVT / KZT ₸ 879,4119 1 AVT / THB ฿ 53,26686 1 AVT / TWD NT$ 48,98385 1 AVT / AED د.إ 6,02247 1 AVT / CHF Fr 1,3128 1 AVT / HKD HK$ 12,86544 1 AVT / MAD .د.م 14,83464 1 AVT / MXN $ 30,93285 1 AVT / PLN zł 6,03888 1 AVT / RON лв 7,18758 1 AVT / SEK kr 15,83565 1 AVT / BGN лв 2,75688 1 AVT / HUF Ft 564,48759 1 AVT / CZK Kč 34,82202 1 AVT / KWD د.ك 0,497223 1 AVT / ILS ₪ 5,5794

Aventus Kaynağı

Aventus hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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