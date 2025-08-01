BAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BAR Fiyat Bilgileri

BAR Resmi Websitesi

BAR Token Ekonomisi

BAR Fiyat Tahmini

BAR Fiyat Geçmişi

BAR Satın Alma Kılavuzu

BAR / İtibari Para Dönüştürücüsü

BAR Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

FC Barcelona FT Logosu

FC Barcelona FT Fiyatı(BAR)

FC Barcelona FT (BAR) Canlı Fiyat Grafiği

$1,177
$1,177$1,177
+%0,941D
USD

BAR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

FC Barcelona FT (BAR), şu anda 1,177 USD fiyatından işlem görmektedir ve 14,62M USD piyasa değerine sahiptir. BAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FC Barcelona FT Ana Piyasa Performansı:

$ 236,11K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,94
FC Barcelona FT 24 saatlik fiyat değişimi
12,42M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BAR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FC Barcelona FT fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01096+%0,94
30 Gün$ +0,154+%15,05
60 Gün$ -0,218-%15,63
90 Gün$ -1,21-%50,70
Bugünkü FC Barcelona FT Fiyatı Değişimi

Bugün, BAR, $ +0,01096 (+%0,94) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FC Barcelona FT 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,154 (+%15,05) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FC Barcelona FT 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BAR değişimi $ -0,218 (-%15,63) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FC Barcelona FT 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,21 (-%50,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BAR Fiyat Bilgisi

En güncel FC Barcelona FT fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,158
$ 1,158$ 1,158

$ 1,197
$ 1,197$ 1,197

$ 6,42
$ 6,42$ 6,42

+%0,51

+%0,94

-%1,18

BAR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,62M
$ 14,62M$ 14,62M

$ 236,11K
$ 236,11K$ 236,11K

12,42M
12,42M 12,42M

FC Barcelona FT (BAR) Nedir?

FC Barcelona Fan Tokenleri ($BAR), Socios.com uygulaması aracılığıyla satın alınabilen ve dünyanın her yerinden taraftarları uygulamada gerçekleştirdikleri her etkinlik için ödüllendiren dijital varlıklardır. Skor tablosunda üst sıralara çıkabilir, özel eşyalar ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek etkinliklerin biletlerini satın almak için kullanılabilecek ödül puanları kazanabilirsiniz. $BAR Fan Token sahipleri ayrıca sohbet, fan tokeni alım satımı, oyunlar ve topluluk mücadeleleri dahil olmak üzere bir dizi yeni ve heyecan verici hizmeti deneyimleyebileceklerdir.

FC Barcelona FT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FC Barcelona FT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BAR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FC Barcelona FT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FC Barcelona FT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FC Barcelona FT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FC Barcelona FT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FC Barcelona FT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FC Barcelona FT Fiyat Geçmişi

BAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FC Barcelona FT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FC Barcelona FT (BAR) Token Ekonomisi

FC Barcelona FT (BAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FC Barcelona FT (BAR) Satın Alma

Nasıl FC Barcelona FT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım FC Barcelona FT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAR / VND
30.972,755
1 BAR / AUD
A$1,81258
1 BAR / GBP
0,88275
1 BAR / EUR
1,01222
1 BAR / USD
$1,177
1 BAR / MYR
RM5,00225
1 BAR / TRY
47,88036
1 BAR / JPY
¥173,019
1 BAR / ARS
ARS$1.594,84677
1 BAR / RUB
93,37141
1 BAR / INR
102,68148
1 BAR / IDR
Rp19.295,07888
1 BAR / KRW
1.632,45192
1 BAR / PHP
67,93644
1 BAR / EGP
￡E.57,04919
1 BAR / BRL
R$6,50881
1 BAR / CAD
C$1,61249
1 BAR / BDT
141,68726
1 BAR / NGN
1.775,25733
1 BAR / UAH
48,43355
1 BAR / VES
Bs144,771
1 BAR / CLP
$1.136,982
1 BAR / PKR
Rs329,78363
1 BAR / KZT
629,07119
1 BAR / THB
฿38,15834
1 BAR / TWD
NT$35,10991
1 BAR / AED
د.إ4,31959
1 BAR / CHF
Fr0,9416
1 BAR / HKD
HK$9,22768
1 BAR / MAD
.د.م10,62831
1 BAR / MXN
$22,20999
1 BAR / PLN
4,34313
1 BAR / RON
лв5,15526
1 BAR / SEK
kr11,38159
1 BAR / BGN
лв1,97736
1 BAR / HUF
Ft405,44119
1 BAR / CZK
25,02302
1 BAR / KWD
د.ك0,357808
1 BAR / ILS
4,01357

FC Barcelona FT Kaynağı

FC Barcelona FT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi FC Barcelona FT Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FC Barcelona FT Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 1,177 USD

Al-Sat

BARUSDT
$1,177
$1,177$1,177
+%0,77

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti