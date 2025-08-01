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Big Data Protocol Fiyatı(BDP)

Big Data Protocol (BDP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03119
$0,03119$0,03119
-%0,221D
USD

BDP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Big Data Protocol (BDP), şu anda 0,03119 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,65M USD piyasa değerine sahiptir. BDP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Big Data Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 54,48K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,22
Big Data Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
52,86M USD
Dolaşımdaki arz

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BDP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Big Data Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000688-%0,22
30 Gün$ -0,0119-%27,62
60 Gün$ -0,03143-%50,20
90 Gün$ -0,01736-%35,76
Bugünkü Big Data Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, BDP, $ -0,0000688 (-%0,22) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Big Data Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0119 (-%27,62) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Big Data Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BDP değişimi $ -0,03143 (-%50,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Big Data Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01736 (-%35,76) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BDP Fiyat Bilgisi

En güncel Big Data Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0286
$ 0,0286$ 0,0286

$ 0,0336
$ 0,0336$ 0,0336

$ 18,033
$ 18,033$ 18,033

-%0,71

-%0,22

-%17,43

BDP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M

$ 54,48K
$ 54,48K$ 54,48K

52,86M
52,86M 52,86M

Big Data Protocol (BDP) Nedir?

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Big Data Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BDP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Big Data Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Big Data Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Big Data Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Big Data Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BDP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Big Data Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Big Data Protocol Fiyat Geçmişi

BDP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BDP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Big Data Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Big Data Protocol (BDP) Token Ekonomisi

Big Data Protocol (BDP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BDP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Big Data Protocol (BDP) Satın Alma

Nasıl Big Data Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Big Data Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BDP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BDP / VND
820,76485
1 BDP / AUD
A$0,0480326
1 BDP / GBP
0,0233925
1 BDP / EUR
0,0268234
1 BDP / USD
$0,03119
1 BDP / MYR
RM0,1325575
1 BDP / TRY
1,2688092
1 BDP / JPY
¥4,58493
1 BDP / ARS
ARS$42,2627619
1 BDP / RUB
2,4743027
1 BDP / INR
2,7210156
1 BDP / IDR
Rp511,3113936
1 BDP / KRW
43,2592824
1 BDP / PHP
1,8002868
1 BDP / EGP
￡E.1,5117793
1 BDP / BRL
R$0,1724807
1 BDP / CAD
C$0,0427303
1 BDP / BDT
3,7546522
1 BDP / NGN
47,0435651
1 BDP / UAH
1,2834685
1 BDP / VES
Bs3,83637
1 BDP / CLP
$30,12954
1 BDP / PKR
Rs8,7391261
1 BDP / KZT
16,6701193
1 BDP / THB
฿1,0111798
1 BDP / TWD
NT$0,9303977
1 BDP / AED
د.إ0,1144673
1 BDP / CHF
Fr0,024952
1 BDP / HKD
HK$0,2445296
1 BDP / MAD
.د.م0,2816457
1 BDP / MXN
$0,5885553
1 BDP / PLN
0,1150911
1 BDP / RON
лв0,1366122
1 BDP / SEK
kr0,3016073
1 BDP / BGN
лв0,0523992
1 BDP / HUF
Ft10,7440193
1 BDP / CZK
0,6630994
1 BDP / KWD
د.ك0,00948176
1 BDP / ILS
0,1063579

Big Data Protocol Kaynağı

Big Data Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Big Data Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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BDP
BDP
USD
USD

1 BDP = 0,03119 USD

Al-Sat

BDPUSDT
$0,03119
$0,03119$0,03119
+%0,19

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