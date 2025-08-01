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Bitget Token Fiyatı(BGB)

Bitget Token (BGB) Canlı Fiyat Grafiği

$4,35797
$4,35797$4,35797
+%0,861D
USD

BGB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bitget Token (BGB), şu anda 4,35409 USD fiyatından işlem görmektedir ve 4,96B USD piyasa değerine sahiptir. BGB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitget Token Ana Piyasa Performansı:

$ 125,07K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,86
Bitget Token 24 saatlik fiyat değişimi
1,14B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BGB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BGB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BGB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bitget Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,037159+%0,86
30 Gün$ -0,05734-%1,30
60 Gün$ -0,39067-%8,24
90 Gün$ +0,06143+%1,43
Bugünkü Bitget Token Fiyatı Değişimi

Bugün, BGB, $ +0,037159 (+%0,86) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bitget Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,05734 (-%1,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bitget Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BGB değişimi $ -0,39067 (-%8,24) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bitget Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,06143 (+%1,43) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BGB Fiyat Bilgisi

En güncel Bitget Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4,25579
$ 4,25579$ 4,25579

$ 4,37231
$ 4,37231$ 4,37231

$ 8,54
$ 8,54$ 8,54

+%0,34

+%0,86

-%7,84

BGB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,96B
$ 4,96B$ 4,96B

$ 125,07K
$ 125,07K$ 125,07K

1,14B
1,14B 1,14B

Bitget Token (BGB) Nedir?

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bitget Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BGB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bitget Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bitget Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bitget Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bitget Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BGB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bitget Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bitget Token Fiyat Geçmişi

BGB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BGB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bitget Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bitget Token (BGB) Token Ekonomisi

Bitget Token (BGB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BGB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Bitget Token (BGB) Satın Alma

Nasıl Bitget Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bitget Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BGB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BGB / VND
114.577,87835
1 BGB / AUD
A$6,7052986
1 BGB / GBP
3,2655675
1 BGB / EUR
3,7445174
1 BGB / USD
$4,35409
1 BGB / MYR
RM18,4178007
1 BGB / TRY
177,1243812
1 BGB / JPY
¥640,05123
1 BGB / ARS
ARS$5.883,8995215
1 BGB / RUB
346,1066141
1 BGB / INR
379,5460253
1 BGB / IDR
Rp71.378,5131696
1 BGB / KRW
6.022,2289608
1 BGB / PHP
250,5778795
1 BGB / EGP
￡E.208,560911
1 BGB / BRL
R$24,1216586
1 BGB / CAD
C$5,9651033
1 BGB / BDT
525,6257448
1 BGB / NGN
6.587,0850565
1 BGB / UAH
179,6932943
1 BGB / VES
Bs535,55307
1 BGB / CLP
$4.223,4673
1 BGB / PKR
Rs1.219,9724771
1 BGB / KZT
2.333,356831
1 BGB / THB
฿141,2902205
1 BGB / TWD
NT$129,8825047
1 BGB / AED
د.إ15,9795103
1 BGB / CHF
Fr3,483272
1 BGB / HKD
HK$34,1360656
1 BGB / MAD
.د.م39,3609736
1 BGB / MXN
$81,9875147
1 BGB / PLN
16,0230512
1 BGB / RON
лв19,0273733
1 BGB / SEK
kr42,0169685
1 BGB / BGN
лв7,3148712
1 BGB / HUF
Ft1.496,7619784
1 BGB / CZK
92,3502489
1 BGB / KWD
د.ك1,31928927
1 BGB / ILS
14,8474469

Bitget Token Kaynağı

Bitget Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Bitget Token Websitesi
Blok Gezgini

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1 BGB = 4,35409 USD

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