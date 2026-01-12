Bugünkü BIG Fiyatı

Bugünkü BIG (BIG) fiyatı $ 0,00007898 olup, son 24 saatte % 3,59 değişim gösterdi. Mevcut BIG / USD dönüşüm oranı BIG başına $ 0,00007898 şeklindedir.

BIG, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BIG şeklindedir. Son 24 saat içinde BIG, $ 0,00007062 (en düşük) ile $ 0,00010232 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIG, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%36,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,42K seviyesine ulaştı.

BIG (BIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,42K$ 54,42K $ 54,42K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

