Bugünkü Big Don Fiyatı

Bugünkü Big Don (BIGDON) fiyatı $ 0,03382 olup, son 24 saatte % 6,68 değişim gösterdi. Mevcut BIGDON / USD dönüşüm oranı BIGDON başına $ 0,03382 şeklindedir.

Big Don, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BIGDON şeklindedir. Son 24 saat içinde BIGDON, $ 0,031 (en düşük) ile $ 0,04251 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIGDON, son bir saatte -%0,42 ve son 7 günde +%238,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 58,24K seviyesine ulaştı.

Big Don (BIGDON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 58,24K$ 58,24K $ 58,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

