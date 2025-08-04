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Hive AI Fiyatı(BUZZ)

Hive AI (BUZZ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,007226
$0,007226$0,007226
+%0,241D
USD

BUZZ Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Hive AI (BUZZ), şu anda 0,007226 USD fiyatından işlem görmektedir ve 7,23M USD piyasa değerine sahiptir. BUZZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hive AI Ana Piyasa Performansı:

$ 56,18K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,24
Hive AI 24 saatlik fiyat değişimi
999,87M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BUZZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BUZZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BUZZ Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hive AI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000173+%0,24
30 Gün$ -0,00088-%10,86
60 Gün$ +0,000046+%0,64
90 Gün$ +0,000818+%12,76
Bugünkü Hive AI Fiyatı Değişimi

Bugün, BUZZ, $ +0,0000173 (+%0,24) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hive AI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00088 (-%10,86) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hive AI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BUZZ değişimi $ +0,000046 (+%0,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hive AI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000818 (+%12,76) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BUZZ Fiyat Bilgisi

En güncel Hive AI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,006845
$ 0,006845$ 0,006845

$ 0,007483
$ 0,007483$ 0,007483

$ 0,19101
$ 0,19101$ 0,19101

-%0,18

+%0,24

-%10,62

BUZZ Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,23M
$ 7,23M$ 7,23M

$ 56,18K
$ 56,18K$ 56,18K

999,87M
999,87M 999,87M

Hive AI (BUZZ) Nedir?

Birlikte çalışabilir DeFi aracılarından oluşan modüler bir ağ.

Hive AI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hive AI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BUZZ staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hive AI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hive AI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hive AI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hive AI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BUZZ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hive AI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hive AI Fiyat Geçmişi

BUZZ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BUZZ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hive AI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hive AI (BUZZ) Token Ekonomisi

Hive AI (BUZZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BUZZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Hive AI (BUZZ) Satın Alma

Nasıl Hive AI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Hive AI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BUZZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUZZ / VND
190,15219
1 BUZZ / AUD
A$0,01112804
1 BUZZ / GBP
0,0054195
1 BUZZ / EUR
0,00621436
1 BUZZ / USD
$0,007226
1 BUZZ / MYR
RM0,03056598
1 BUZZ / TRY
0,29395368
1 BUZZ / JPY
¥1,062222
1 BUZZ / ARS
ARS$9,7648551
1 BUZZ / RUB
0,57461152
1 BUZZ / INR
0,62981816
1 BUZZ / IDR
Rp118,45899744
1 BUZZ / KRW
9,99442512
1 BUZZ / PHP
0,41578404
1 BUZZ / EGP
￡E.0,34619766
1 BUZZ / BRL
R$0,04003204
1 BUZZ / CAD
C$0,00989962
1 BUZZ / BDT
0,87232272
1 BUZZ / NGN
10,9318541
1 BUZZ / UAH
0,29821702
1 BUZZ / VES
Bs0,888798
1 BUZZ / CLP
$7,00922
1 BUZZ / PKR
Rs2,02465294
1 BUZZ / KZT
3,8724134
1 BUZZ / THB
฿0,23455596
1 BUZZ / TWD
NT$0,2156961
1 BUZZ / AED
د.إ0,02651942
1 BUZZ / CHF
Fr0,0057808
1 BUZZ / HKD
HK$0,0567241
1 BUZZ / MAD
.د.م0,06532304
1 BUZZ / MXN
$0,13606558
1 BUZZ / PLN
0,02659168
1 BUZZ / RON
лв0,03157762
1 BUZZ / SEK
kr0,0697309
1 BUZZ / BGN
лв0,01213968
1 BUZZ / HUF
Ft2,48400976
1 BUZZ / CZK
0,15326346
1 BUZZ / KWD
د.ك0,002189478
1 BUZZ / ILS
0,02464066

Hive AI Kaynağı

Hive AI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Hive AI Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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BUZZ
BUZZ
USD
USD

1 BUZZ = 0,007226 USD

Al-Sat

BUZZUSDT
$0,007226
$0,007226$0,007226
-%0,68

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