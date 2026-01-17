Bugünkü Byte Fiyatı

Bugünkü Byte (BYTEDOG) fiyatı $ 0,000004004 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BYTEDOG / USD dönüşüm oranı BYTEDOG başına $ 0,000004004 şeklindedir.

Byte, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BYTEDOG şeklindedir. Son 24 saat içinde BYTEDOG, $ 0,000004 (en düşük) ile $ 0,000008753 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BYTEDOG, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde +%0,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 45,79K seviyesine ulaştı.

Byte (BYTEDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 45,79K$ 45,79K $ 45,79K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Byte piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 45,79K. Dolaşımdaki BYTEDOG arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.