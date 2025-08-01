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Cobak Token Fiyatı(CBK)

Cobak Token (CBK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,601
$0,601$0,601
+%2,121D
USD

CBK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Cobak Token (CBK), şu anda 0,601 USD fiyatından işlem görmektedir ve 57,66M USD piyasa değerine sahiptir. CBK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cobak Token Ana Piyasa Performansı:

$ 56,21K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,12
Cobak Token 24 saatlik fiyat değişimi
95,94M USD
Dolaşımdaki arz

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CBK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cobak Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,012477+%2,12
30 Gün$ +0,0201+%3,46
60 Gün$ +0,1008+%20,15
90 Gün$ +0,0699+%13,16
Bugünkü Cobak Token Fiyatı Değişimi

Bugün, CBK, $ +0,012477 (+%2,12) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Cobak Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0201 (+%3,46) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Cobak Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CBK değişimi $ +0,1008 (+%20,15) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Cobak Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0699 (+%13,16) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CBK Fiyat Bilgisi

En güncel Cobak Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,5794
$ 0,5794$ 0,5794

$ 0,6174
$ 0,6174$ 0,6174

$ 6,872
$ 6,872$ 6,872

-%0,02

+%2,12

-%14,29

CBK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 57,66M
$ 57,66M$ 57,66M

$ 56,21K
$ 56,21K$ 56,21K

95,94M
95,94M 95,94M

Cobak Token (CBK) Nedir?

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cobak Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CBK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Cobak Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Cobak Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Cobak Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cobak Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CBK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cobak Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Cobak Token Fiyat Geçmişi

CBK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CBK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Cobak Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Cobak Token (CBK) Token Ekonomisi

Cobak Token (CBK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CBK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Cobak Token (CBK) Satın Alma

Nasıl Cobak Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Cobak Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CBK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CBK / VND
15.815,315
1 CBK / AUD
A$0,92554
1 CBK / GBP
0,45075
1 CBK / EUR
0,51686
1 CBK / USD
$0,601
1 CBK / MYR
RM2,54824
1 CBK / TRY
24,44267
1 CBK / JPY
¥88,347
1 CBK / ARS
ARS$813,25517
1 CBK / RUB
47,67132
1 CBK / INR
52,43725
1 CBK / IDR
Rp9.852,45744
1 CBK / KRW
833,56296
1 CBK / PHP
34,66568
1 CBK / EGP
￡E.29,13047
1 CBK / BRL
R$3,32353
1 CBK / CAD
C$0,82337
1 CBK / BDT
72,55272
1 CBK / NGN
909,22285
1 CBK / UAH
24,80327
1 CBK / VES
Bs73,923
1 CBK / CLP
$582,97
1 CBK / PKR
Rs168,39419
1 CBK / KZT
322,0759
1 CBK / THB
฿19,54452
1 CBK / TWD
NT$17,92783
1 CBK / AED
د.إ2,20567
1 CBK / CHF
Fr0,4808
1 CBK / HKD
HK$4,71184
1 CBK / MAD
.د.م5,43304
1 CBK / MXN
$11,34087
1 CBK / PLN
2,21769
1 CBK / RON
лв2,63839
1 CBK / SEK
kr5,81167
1 CBK / BGN
лв1,00968
1 CBK / HUF
Ft207,09258
1 CBK / CZK
12,77726
1 CBK / KWD
د.ك0,182103
1 CBK / ILS
2,04941

Cobak Token Kaynağı

Cobak Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Cobak Token Websitesi
Blok Gezgini

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1 CBK = 0,601 USD

Al-Sat

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