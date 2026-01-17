Bugünkü Claude Memory Fiyatı

Bugünkü Claude Memory (CMEM) fiyatı $ 0,002757 olup, son 24 saatte % 37,85 değişim gösterdi. Mevcut CMEM / USD dönüşüm oranı CMEM başına $ 0,002757 şeklindedir.

Claude Memory, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CMEM şeklindedir. Son 24 saat içinde CMEM, $ 0,002 (en düşük) ile $ 0,00862 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CMEM, son bir saatte +%4,19 ve son 7 günde +%37,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,30K seviyesine ulaştı.

Claude Memory (CMEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 59,30K$ 59,30K $ 59,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

