BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Claude Memory fiyatı 0,002757 USD. CMEM piyasa değeri ise -- USD. CMEM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Claude Memory fiyatı 0,002757 USD. CMEM piyasa değeri ise -- USD. CMEM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CMEM Hakkında Daha Fazla Bilgi

CMEM Fiyat Bilgileri

CMEM Nedir

CMEM Token Ekonomisi

CMEM Fiyat Tahmini

CMEM Fiyat Geçmişi

CMEM Satın Alma Kılavuzu

CMEM / İtibari Para Dönüştürücüsü

CMEM Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Claude Memory Logosu

Claude Memory Fiyatı(CMEM)

1 CMEM / USD Canlı Fiyatı:

$0,002757
$0,002757$0,002757
+%37,851D
USD
Claude Memory (CMEM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 12:02:08 (UTC+8)

Bugünkü Claude Memory Fiyatı

Bugünkü Claude Memory (CMEM) fiyatı $ 0,002757 olup, son 24 saatte % 37,85 değişim gösterdi. Mevcut CMEM / USD dönüşüm oranı CMEM başına $ 0,002757 şeklindedir.

Claude Memory, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CMEM şeklindedir. Son 24 saat içinde CMEM, $ 0,002 (en düşük) ile $ 0,00862 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CMEM, son bir saatte +%4,19 ve son 7 günde +%37,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,30K seviyesine ulaştı.

Claude Memory (CMEM) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 59,30K
$ 59,30K$ 59,30K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Claude Memory piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,30K. Dolaşımdaki CMEM arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Claude Memory Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,002
$ 0,002$ 0,002
24 sa Düşük
$ 0,00862
$ 0,00862$ 0,00862
24 sa Yüksek

$ 0,002
$ 0,002$ 0,002

$ 0,00862
$ 0,00862$ 0,00862

--
----

--
----

+%4,19

+%37,85

+%37,85

+%37,85

Claude Memory (CMEM) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Claude Memory fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000757+%37,85
30 Gün$ +0,000757+%37,85
60 Gün$ +0,000757+%37,85
90 Gün$ +0,000757+%37,85
Bugünkü Claude Memory Fiyatı Değişimi

Bugün, CMEM, $ +0,000757 (+%37,85) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Claude Memory 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000757 (+%37,85) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Claude Memory 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CMEM değişimi $ +0,000757 (+%37,85) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Claude Memory 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000757 (+%37,85) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Claude Memory (CMEM) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Claude Memory Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Claude Memory için Fiyat Tahmini

2030 için Claude Memory (CMEM) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CMEM için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Claude Memory (CMEM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Claude Memory fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Claude Memory varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Claude Memory Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CMEM varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Claude Memory Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Claude Memory ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CMEM satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Claude Memory satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Claude Memory (CMEM) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Claude Memory anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Claude Memory (CMEM) Satın Alma Kılavuzu

Claude Memory ile Neler Yapabilirsiniz

Claude Memory sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Claude Memory (CMEM) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Claude Memory Kaynağı

Claude Memory hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Claude Memory Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 12:02:08 (UTC+8)

Claude Memory (CMEM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61

Claude Memory Öne Çıkan Haberler

ScaleLogix AI Launches Investor-Grade AI Infrastructure and Consulting Platform to Democratize Access to the Global AI Economy

ScaleLogix AI Launches Investor-Grade AI Infrastructure and Consulting Platform to Democratize Access to the Global AI Economy

January 17, 2026
White House Considers Bill Withdrawal Over Coinbase Actions

White House Considers Bill Withdrawal Over Coinbase Actions

January 17, 2026
Market data: AXS rose 12.45% intraday, while GLM fell 2.89% intraday.

Market AXS rose 12.45% intraday, while GLM fell 2.89% intraday.

January 17, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Claude Memory Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CMEM USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı CMEM long veya short pozisyonu açın. MEXC'de CMEMUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Claude Memory (CMEM) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Claude Memory fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CMEM/USDT
$0,002757
$0,002757$0,002757
+%37,85
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71,14
$71,14$71,14

+%18,56

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11,47
$11,47$11,47

+%91,16

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32,90
$32,90$32,90

+%64,50

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40,15
$40,15$40,15

+%33,83

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101,91
$101,91$101,91

+%13,23

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

IIICC

IIICC

IIICC

$0,0000028863
$0,0000028863$0,0000028863

+%801,96

BLEXA

BLEXA

BLE

$0,0000000004905
$0,0000000004905$0,0000000004905

+%301,06

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0,00000008969
$0,00000008969$0,00000008969

+%193,68

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11,47
$11,47$11,47

+%91,16

Reaxa

Reaxa

REAXA

$0,000000023662
$0,000000023662$0,000000023662

+%81,34

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CMEM / USD Hesaplayıcı

Miktar

CMEM
CMEM
USD
USD

1 CMEM = 0,002757 USD