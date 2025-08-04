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Cogni Token Fiyatı(COG)

Cogni Token (COG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2962
$0,2962$0,2962
+%4,031D
USD

COG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Cogni Token (COG), şu anda 0,2975 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. COG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cogni Token Ana Piyasa Performansı:

$ 950,55K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,03
Cogni Token 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki COG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

COG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cogni Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,011474+%4,03
30 Gün$ -0,3247-%52,19
60 Gün$ +0,0975+%48,75
90 Gün$ +0,0975+%48,75
Bugünkü Cogni Token Fiyatı Değişimi

Bugün, COG, $ +0,011474 (+%4,03) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Cogni Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,3247 (-%52,19) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Cogni Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, COG değişimi $ +0,0975 (+%48,75) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Cogni Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0975 (+%48,75) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

COG Fiyat Bilgisi

En güncel Cogni Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2769
$ 0,2769$ 0,2769

$ 0,2988
$ 0,2988$ 0,2988

$ 47
$ 47$ 47

+%1,08

+%4,03

+%15,48

COG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 950,55K
$ 950,55K$ 950,55K

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Cogni Token (COG) Nedir?

CogniToken AI, temel olarak "bilişsel bilim" tarafından yönlendirilen son teknoloji bir yapay zeka platformudur ve adı, akıllı karar verme ve otonom öğrenme yeteneği aracılığıyla insan-bilgisayar etkileşim senaryolarını optimize etmeyi amaçlayan insan bilişsel sürecinin derinlemesine simülasyonundan gelir.

Cogni Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cogni Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- COG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Cogni Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Cogni Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Cogni Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cogni Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte COG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cogni Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Cogni Token Fiyat Geçmişi

COG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak COG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Cogni Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Cogni Token (COG) Token Ekonomisi

Cogni Token (COG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Cogni Token (COG) Satın Alma

Nasıl Cogni Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Cogni Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

COG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COG / VND
7.828,7125
1 COG / AUD
A$0,45815
1 COG / GBP
0,223125
1 COG / EUR
0,25585
1 COG / USD
$0,2975
1 COG / MYR
RM1,258425
1 COG / TRY
12,1023
1 COG / JPY
¥43,7325
1 COG / ARS
ARS$402,026625
1 COG / RUB
23,65125
1 COG / INR
25,9301
1 COG / IDR
Rp4.877,0484
1 COG / KRW
411,4782
1 COG / PHP
17,11815
1 COG / EGP
￡E.14,253225
1 COG / BRL
R$1,64815
1 COG / CAD
C$0,407575
1 COG / BDT
35,9142
1 COG / NGN
450,072875
1 COG / UAH
12,277825
1 COG / VES
Bs36,5925
1 COG / CLP
$288,575
1 COG / PKR
Rs83,356525
1 COG / KZT
159,43025
1 COG / THB
฿9,65685
1 COG / TWD
NT$8,880375
1 COG / AED
د.إ1,091825
1 COG / CHF
Fr0,238
1 COG / HKD
HK$2,335375
1 COG / MAD
.د.م2,6894
1 COG / MXN
$5,601925
1 COG / PLN
1,0948
1 COG / RON
лв1,30305
1 COG / SEK
kr2,870875
1 COG / BGN
лв0,4998
1 COG / HUF
Ft102,2686
1 COG / CZK
6,309975
1 COG / KWD
د.ك0,0901425
1 COG / ILS
1,014475

Cogni Token Kaynağı

Cogni Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Cogni Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

COG
COG
USD
USD

1 COG = 0,2975 USD

Al-Sat

COGUSDT
$0,2975
$0,2975$0,2975
+%3,40

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