Coinbase xStock (COINX) Nedir?

Coinbase xStock (COINx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak piyasaya sürülen bir takip sertifikasıdır. COINx, Coinbase Global, Inc. (dayanak varlık) fiyatını takip eder. COINx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Coinbase Global, Inc. hisse senedi fiyatlarına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Coinbase xStock, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Coinbase xStock yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- COINX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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Coinbase xStock Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Coinbase xStock, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte COINX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Coinbase xStock fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Coinbase xStock Fiyat Geçmişi

COINX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak COINX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Coinbase xStock fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Coinbase xStock (COINX) Token Ekonomisi

Coinbase xStock (COINX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COINX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Coinbase xStock (COINX) Satın Alma

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COINX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COINX / VND ₫ 8.834.998,1 1 COINX / AUD A$ 506,9674 1 COINX / GBP ￡ 241,7328 1 COINX / EUR € 282,0216 1 COINX / USD $ 335,74 1 COINX / MYR RM 1.406,7506 1 COINX / TRY ₺ 13.382,5964 1 COINX / JPY ¥ 47.675,08 1 COINX / RUB ₽ 26.318,6586 1 COINX / INR ₹ 28.712,4848 1 COINX / IDR Rp 5.415.160,5322 1 COINX / KRW ₩ 454.313,2958 1 COINX / PHP ₱ 18.908,8768 1 COINX / EGP ￡E. 16.592,2708 1 COINX / BRL R$ 1.819,7108 1 COINX / CAD C$ 456,6064 1 COINX / BDT ৳ 41.208,7276 1 COINX / NGN ₦ 515.726,8566 1 COINX / UAH ₴ 14.027,2172 1 COINX / VES Bs 36.259,92 1 COINX / PKR Rs 95.269,5824 1 COINX / KZT ₸ 174.682,1646 1 COINX / THB ฿ 10.877,976 1 COINX / TWD NT$ 9.810,3228 1 COINX / AED د.إ 1.232,1658 1 COINX / CHF Fr 261,8772 1 COINX / HKD HK$ 2.632,2016 1 COINX / MAD .د.م 3.025,0174 1 COINX / MXN $ 6.274,9806 1 COINX / PLN zł 1.205,3066

Coinbase xStock Kaynağı

Coinbase xStock hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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