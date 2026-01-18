Bugünkü Perpetual Cow Fiyatı

Bugünkü Perpetual Cow (COW1) fiyatı $ 0,0103 olup, son 24 saatte % 930,00 değişim gösterdi. Mevcut COW1 / USD dönüşüm oranı COW1 başına $ 0,0103 şeklindedir.

Perpetual Cow, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- COW1 şeklindedir. Son 24 saat içinde COW1, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,012014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COW1, son bir saatte +%19,69 ve son 7 günde +%930,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 18,00K seviyesine ulaştı.

Perpetual Cow (COW1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 18,00K$ 18,00K $ 18,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Perpetual Cow piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,00K. Dolaşımdaki COW1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.