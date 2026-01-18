BorsaDEX+
Kripto Al
Bugünkü canlı Perpetual Cow fiyatı 0,0103 USD. COW1 piyasa değeri ise -- USD. COW1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

COW1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

COW1 Fiyat Bilgileri

COW1 Nedir

COW1 Token Ekonomisi

COW1 Fiyat Tahmini

COW1 Fiyat Geçmişi

COW1 Satın Alma Kılavuzu

Perpetual Cow Logosu

Perpetual Cow Fiyatı(COW1)

1 COW1 / USD Canlı Fiyatı:

$0,0103
$0,0103$0,0103
+%930,001D
USD
Perpetual Cow (COW1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-18 16:58:42 (UTC+8)

Bugünkü Perpetual Cow Fiyatı

Bugünkü Perpetual Cow (COW1) fiyatı $ 0,0103 olup, son 24 saatte % 930,00 değişim gösterdi. Mevcut COW1 / USD dönüşüm oranı COW1 başına $ 0,0103 şeklindedir.

Perpetual Cow, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- COW1 şeklindedir. Son 24 saat içinde COW1, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,012014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COW1, son bir saatte +%19,69 ve son 7 günde +%930,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 18,00K seviyesine ulaştı.

Perpetual Cow (COW1) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 18,00K
$ 18,00K$ 18,00K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Perpetual Cow piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,00K. Dolaşımdaki COW1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Perpetual Cow Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
$ 0,001$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,012014
$ 0,012014$ 0,012014
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,001$ 0,001

$ 0,012014
$ 0,012014$ 0,012014

--
----

--
----

+%19,69

+%930,00

+%930,00

+%930,00

Perpetual Cow (COW1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Perpetual Cow fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0093+%930,00
30 Gün$ +0,0093+%930,00
60 Gün$ +0,0093+%930,00
90 Gün$ +0,0093+%930,00
Bugünkü Perpetual Cow Fiyatı Değişimi

Bugün, COW1, $ +0,0093 (+%930,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Perpetual Cow 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0093 (+%930,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Perpetual Cow 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, COW1 değişimi $ +0,0093 (+%930,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Perpetual Cow 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0093 (+%930,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Perpetual Cow (COW1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Perpetual Cow Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Perpetual Cow için Fiyat Tahmini

2030 için Perpetual Cow (COW1) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, COW1 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Perpetual Cow (COW1) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Perpetual Cow fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Perpetual Cow varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Perpetual Cow Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, COW1 varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Perpetual Cow Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Perpetual Cow Kaynağı

Perpetual Cow hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Perpetual Cow Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-18 16:58:42 (UTC+8)

Perpetual Cow (COW1) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-17 12:58:01Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券

Perpetual Cow Öne Çıkan Haberler

Trade deal with US faces suspension as EU responds to tariff warnings

Trade deal with US faces suspension as EU responds to tariff warnings

January 18, 2026
XRP Price Prediction: Ripple Targets $2.35 Breakout by February 2026

XRP Price Prediction: Ripple Targets $2.35 Breakout by February 2026

January 18, 2026
Coinbase CEO Denies White House Clash Rumors After Stalled CLARITY Act

Coinbase CEO Denies White House Clash Rumors After Stalled CLARITY Act

January 18, 2026
Perpetual Cow Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

COW1 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı COW1 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de COW1USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Perpetual Cow (COW1) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Perpetual Cow fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
COW1/USDT
$0,0103
$0,0103$0,0103
+%930,00
%0,00 (USDT)

1 COW1 = 0,0103 USD