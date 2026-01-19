Bugünkü Crypto winter Fiyatı

Bugünkü Crypto winter (CRYPTOWINTER) fiyatı $ 0,003578 olup, son 24 saatte % 257,50 değişim gösterdi. Mevcut CRYPTOWINTER / USD dönüşüm oranı CRYPTOWINTER başına $ 0,003578 şeklindedir.

Crypto winter, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CRYPTOWINTER şeklindedir. Son 24 saat içinde CRYPTOWINTER, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,00408 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRYPTOWINTER, son bir saatte +%8,91 ve son 7 günde +%257,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,69K seviyesine ulaştı.

Crypto winter (CRYPTOWINTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,69K$ 8,69K $ 8,69K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Crypto winter piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,69K. Dolaşımdaki CRYPTOWINTER arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.