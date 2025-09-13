EXO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Exotic Markets Fiyatı(EXO)

$9,51
$9,51$9,51
+%90,201D
Exotic Markets (EXO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 21:35:47 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Fiyat Bilgileri (USD)

$ 5
$ 5$ 5
$ 17,67
$ 17,67$ 17,67
$ 5
$ 5$ 5

$ 17,67
$ 17,67$ 17,67

--
----

--
----

+%7,82

+%90,20

+%90,20

+%90,20

Exotic Markets (EXO) canlı fiyatı $ 9,51. EXO, son 24 saat içinde en düşük $ 5 ve en yüksek $ 17,67 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EXO için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EXO son bir saatte +%7,82 değişim gösterdi, 24 saatte +%90,20 ve son 7 günde +%90,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Exotic Markets (EXO) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 44,06K
$ 44,06K$ 44,06K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki Exotic Markets piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 44,06K. Dolaşımdaki EXO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Exotic Markets (EXO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Exotic Markets fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +4,51+%90,20
30 Gün$ +4,51+%90,20
60 Gün$ +4,51+%90,20
90 Gün$ +4,51+%90,20
Bugünkü Exotic Markets Fiyatı Değişimi

Bugün, EXO, $ +4,51 (+%90,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Exotic Markets 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +4,51 (+%90,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Exotic Markets 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EXO değişimi $ +4,51 (+%90,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Exotic Markets 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +4,51 (+%90,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Exotic Markets (EXO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Exotic Markets Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Exotic Markets (EXO) Nedir?

Exotic Markets, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Exotic Markets yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EXO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Exotic Markets hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Exotic Markets satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Exotic Markets Fiyat Tahmini (USD)

Exotic Markets (EXO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Exotic Markets (EXO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Exotic Markets için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Exotic Markets fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Exotic Markets (EXO) Token Ekonomisi

Exotic Markets (EXO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EXO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Exotic Markets (EXO) Satın Alma

Nasıl Exotic Markets satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Exotic Markets Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EXO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Exotic Markets Kaynağı

Exotic Markets hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Exotic Markets Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Exotic Markets (EXO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EXO fiyatı, 9,51 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EXO / USD güncel fiyatı nedir?
EXO / USD güncel fiyatı $ 9,51. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Exotic Markets varlığının piyasa değeri nedir?
EXO piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EXO arzı nedir?
Dolaşımdaki EXO arzı, -- USD.
EXO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EXO, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EXO fiyatı (ATL) nedir?
EXO, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
EXO işlem hacmi nedir?
EXO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 44,06K USD.
EXO bu yıl daha da yükselir mi?
EXO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EXO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 21:35:47 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
09-12 11:52:00Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
09-12 11:44:00Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
09-12 10:11:00Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

1 EXO = 9,51 USD

