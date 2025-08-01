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Fractal Bitcoin Fiyatı(FB)

Fractal Bitcoin (FB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,3877
$0,3877$0,3877
%0,001D
USD

FB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Fractal Bitcoin (FB), şu anda 0,3881 USD fiyatından işlem görmektedir ve 23,87M USD piyasa değerine sahiptir. FB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fractal Bitcoin Ana Piyasa Performansı:

$ 54,63K USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Fractal Bitcoin 24 saatlik fiyat değişimi
61,50M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Fractal Bitcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ -0,0799-%17,08
60 Gün$ -0,0967-%19,95
90 Gün$ -0,1243-%24,26
Bugünkü Fractal Bitcoin Fiyatı Değişimi

Bugün, FB, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Fractal Bitcoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0799 (-%17,08) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Fractal Bitcoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FB değişimi $ -0,0967 (-%19,95) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Fractal Bitcoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,1243 (-%24,26) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FB Fiyat Bilgisi

En güncel Fractal Bitcoin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3699
$ 0,3699$ 0,3699

$ 0,3956
$ 0,3956$ 0,3956

$ 29,01
$ 29,01$ 29,01

+%0,62

%0,00

-%9,81

FB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23,87M
$ 23,87M$ 23,87M

$ 54,63K
$ 54,63K$ 54,63K

61,50M
61,50M 61,50M

Fractal Bitcoin (FB) Nedir?

Fractal Bitcoin, sınırsız katmanı döngüsel olarak ölçeklendirmek için Bitcoin Core kodunun kendisini kullanan tek Bitcoin ölçeklendirme çözümüdür. Sonsuz ölçeklenebilirlik ve Bitcoin ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak, Bitcoin'in temel ilkeleriyle yüksek tutarlılığı korurken internet ölçeğindeki uygulamaları desteklemesine olanak tanır.

Fractal Bitcoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Fractal Bitcoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Fractal Bitcoin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Fractal Bitcoin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Fractal Bitcoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Fractal Bitcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Fractal Bitcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Fractal Bitcoin Fiyat Geçmişi

FB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Fractal Bitcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Fractal Bitcoin (FB) Token Ekonomisi

Fractal Bitcoin (FB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Fractal Bitcoin (FB) Satın Alma

Nasıl Fractal Bitcoin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Fractal Bitcoin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FB / VND
10.212,8515
1 FB / AUD
A$0,597674
1 FB / GBP
0,291075
1 FB / EUR
0,333766
1 FB / USD
$0,3881
1 FB / MYR
RM1,645544
1 FB / TRY
15,784027
1 FB / JPY
¥57,0507
1 FB / ARS
ARS$525,879381
1 FB / RUB
30,943213
1 FB / INR
33,873368
1 FB / IDR
Rp6.362,294064
1 FB / KRW
537,534024
1 FB / PHP
22,362322
1 FB / EGP
￡E.18,644324
1 FB / BRL
R$2,146193
1 FB / CAD
C$0,531697
1 FB / BDT
46,851432
1 FB / NGN
587,137085
1 FB / UAH
16,016887
1 FB / VES
Bs47,7363
1 FB / CLP
$376,457
1 FB / PKR
Rs108,741739
1 FB / KZT
207,98279
1 FB / THB
฿12,621012
1 FB / TWD
NT$11,573142
1 FB / AED
د.إ1,424327
1 FB / CHF
Fr0,31048
1 FB / HKD
HK$3,042704
1 FB / MAD
.د.م3,508424
1 FB / MXN
$7,323447
1 FB / PLN
1,432089
1 FB / RON
лв1,703759
1 FB / SEK
kr3,752927
1 FB / BGN
лв0,652008
1 FB / HUF
Ft133,824642
1 FB / CZK
8,254887
1 FB / KWD
د.ك0,1175943
1 FB / ILS
1,323421

Fractal Bitcoin Kaynağı

Fractal Bitcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Fractal Bitcoin Websitesi
Blok Gezgini

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