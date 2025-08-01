First Digital USD (FDUSD) Nedir?

First Digital USD (FDUSD), FD121 Limited'in marka adı olan First Digital Labs tarafından piyasaya sürülen 1:1 USD destekli bir stabil coindir. FDUSD stabil coini, Asya'daki denetime tabi finansal kurumların hesaplarında tutulan bir ABD Doları veya eş değer rayiç değerdeki bir varlık tarafından 1:1 oranında desteklenmektedir. Bağımsız rezerv denetimleri aylık olarak yayınlanmaktadır. FDUSD şu anda Ethereu, BNB Chain ve Sui'de bulunmaktadır.

First Digital USD, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, First Digital USD yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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First Digital USD Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, First Digital USD, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FDUSD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen First Digital USD fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

First Digital USD Fiyat Geçmişi

FDUSD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FDUSD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen First Digital USD fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

First Digital USD (FDUSD) Token Ekonomisi

First Digital USD (FDUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FDUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

First Digital USD (FDUSD) Satın Alma

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FDUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FDUSD / VND ₫ 26.259,7385 1 FDUSD / AUD A$ 1,536766 1 FDUSD / GBP ￡ 0,748425 1 FDUSD / EUR € 0,858194 1 FDUSD / USD $ 0,9979 1 FDUSD / MYR RM 4,231096 1 FDUSD / TRY ₺ 40,584593 1 FDUSD / JPY ¥ 146,6913 1 FDUSD / ARS ARS$ 1.352,164479 1 FDUSD / RUB ₽ 79,562567 1 FDUSD / INR ₹ 87,096712 1 FDUSD / IDR Rp 16.359,013776 1 FDUSD / KRW ₩ 1.382,131416 1 FDUSD / PHP ₱ 57,498998 1 FDUSD / EGP ￡E. 47,939116 1 FDUSD / BRL R$ 5,518387 1 FDUSD / CAD C$ 1,367123 1 FDUSD / BDT ৳ 120,466488 1 FDUSD / NGN ₦ 1.509,673015 1 FDUSD / UAH ₴ 41,183333 1 FDUSD / VES Bs 122,7417 1 FDUSD / CLP $ 967,963 1 FDUSD / PKR Rs 279,601601 1 FDUSD / KZT ₸ 534,77461 1 FDUSD / THB ฿ 32,451708 1 FDUSD / TWD NT$ 29,757378 1 FDUSD / AED د.إ 3,662293 1 FDUSD / CHF Fr 0,79832 1 FDUSD / HKD HK$ 7,823536 1 FDUSD / MAD .د.م 9,021016 1 FDUSD / MXN $ 18,830373 1 FDUSD / PLN zł 3,682251 1 FDUSD / RON лв 4,380781 1 FDUSD / SEK kr 9,649693 1 FDUSD / BGN лв 1,676472 1 FDUSD / HUF Ft 344,095878 1 FDUSD / CZK Kč 21,225333 1 FDUSD / KWD د.ك 0,3023637 1 FDUSD / ILS ₪ 3,402839

First Digital USD Kaynağı

First Digital USD hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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