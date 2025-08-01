FDUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

FDUSD Fiyat Bilgileri

FDUSD Whitepaper

FDUSD Resmi Websitesi

FDUSD Token Ekonomisi

FDUSD Fiyat Tahmini

FDUSD Fiyat Geçmişi

FDUSD Satın Alma Kılavuzu

FDUSD / İtibari Para Dönüştürücüsü

FDUSD Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

First Digital USD Logosu

First Digital USD Fiyatı(FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9979
$0,9979$0,9979
+%0,021D
USD

FDUSD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

First Digital USD (FDUSD), şu anda 0,9979 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,45B USD piyasa değerine sahiptir. FDUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

First Digital USD Ana Piyasa Performansı:

$ 40,03M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
First Digital USD 24 saatlik fiyat değişimi
1,45B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FDUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FDUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FDUSD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için First Digital USD fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0002+%0,02
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ +0,0002+%0,02
90 Gün$ -0,0017-%0,18
Bugünkü First Digital USD Fiyatı Değişimi

Bugün, FDUSD, $ +0,0002 (+%0,02) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

First Digital USD 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

First Digital USD 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FDUSD değişimi $ +0,0002 (+%0,02) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

First Digital USD 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0017 (-%0,18) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FDUSD Fiyat Bilgisi

En güncel First Digital USD fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,9976
$ 0,9976$ 0,9976

$ 0,9981
$ 0,9981$ 0,9981

$ 1,0147
$ 1,0147$ 1,0147

%0,00

+%0,02

-%0,05

FDUSD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,45B
$ 1,45B$ 1,45B

$ 40,03M
$ 40,03M$ 40,03M

1,45B
1,45B 1,45B

First Digital USD (FDUSD) Nedir?

First Digital USD (FDUSD), FD121 Limited'in marka adı olan First Digital Labs tarafından piyasaya sürülen 1:1 USD destekli bir stabil coindir. FDUSD stabil coini, Asya'daki denetime tabi finansal kurumların hesaplarında tutulan bir ABD Doları veya eş değer rayiç değerdeki bir varlık tarafından 1:1 oranında desteklenmektedir. Bağımsız rezerv denetimleri aylık olarak yayınlanmaktadır. FDUSD şu anda Ethereu, BNB Chain ve Sui'de bulunmaktadır.

First Digital USD, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, First Digital USD yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FDUSD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda First Digital USD hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, First Digital USD satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

First Digital USD Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, First Digital USD, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FDUSD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen First Digital USD fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

First Digital USD Fiyat Geçmişi

FDUSD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FDUSD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen First Digital USD fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

First Digital USD (FDUSD) Token Ekonomisi

First Digital USD (FDUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FDUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

First Digital USD (FDUSD) Satın Alma

Nasıl First Digital USD satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım First Digital USD Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FDUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FDUSD / VND
26.259,7385
1 FDUSD / AUD
A$1,536766
1 FDUSD / GBP
0,748425
1 FDUSD / EUR
0,858194
1 FDUSD / USD
$0,9979
1 FDUSD / MYR
RM4,231096
1 FDUSD / TRY
40,584593
1 FDUSD / JPY
¥146,6913
1 FDUSD / ARS
ARS$1.352,164479
1 FDUSD / RUB
79,562567
1 FDUSD / INR
87,096712
1 FDUSD / IDR
Rp16.359,013776
1 FDUSD / KRW
1.382,131416
1 FDUSD / PHP
57,498998
1 FDUSD / EGP
￡E.47,939116
1 FDUSD / BRL
R$5,518387
1 FDUSD / CAD
C$1,367123
1 FDUSD / BDT
120,466488
1 FDUSD / NGN
1.509,673015
1 FDUSD / UAH
41,183333
1 FDUSD / VES
Bs122,7417
1 FDUSD / CLP
$967,963
1 FDUSD / PKR
Rs279,601601
1 FDUSD / KZT
534,77461
1 FDUSD / THB
฿32,451708
1 FDUSD / TWD
NT$29,757378
1 FDUSD / AED
د.إ3,662293
1 FDUSD / CHF
Fr0,79832
1 FDUSD / HKD
HK$7,823536
1 FDUSD / MAD
.د.م9,021016
1 FDUSD / MXN
$18,830373
1 FDUSD / PLN
3,682251
1 FDUSD / RON
лв4,380781
1 FDUSD / SEK
kr9,649693
1 FDUSD / BGN
лв1,676472
1 FDUSD / HUF
Ft344,095878
1 FDUSD / CZK
21,225333
1 FDUSD / KWD
د.ك0,3023637
1 FDUSD / ILS
3,402839

First Digital USD Kaynağı

First Digital USD hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi First Digital USD Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: First Digital USD Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

FDUSD
FDUSD
USD
USD

1 FDUSD = 0,9979 USD

Al-Sat

FDUSDUSDT
$0,9979
$0,9979$0,9979
+%0,01

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti