Bugünkü FRAX Fiyatı

Bugünkü FRAX (FRAX) fiyatı $ 0,8215 olup, son 24 saatte % 173,83 değişim gösterdi. Mevcut FRAX / USD dönüşüm oranı FRAX başına $ 0,8215 şeklindedir.

FRAX, şu anda piyasa değeri açısından $ 72,48M ile 332. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 88,23M FRAX şeklindedir. Son 24 saat içinde FRAX, $ 0,3 (en düşük) ile $ 1,3547 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 42,67301505828751 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,5272702051633938 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRAX, son bir saatte +%2,36 ve son 7 günde +%173,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 93,96K seviyesine ulaştı.

FRAX (FRAX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.332 Piyasa Değeri $ 72,48M Hacim (24 Sa) $ 93,96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,89M Dolaşım Arzı 88,23M Maksimum Arz 99.681.495,59113361 Toplam Arz 99.681.495,59113361 Dolaşım Oranı %88,51 Herkese Açık Blok Zinciri FRAX

Şu anki FRAX piyasa değeri $ 72,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 93,96K. Dolaşımdaki FRAX arzı 88,23M olup, toplam arzı 99681495.59113361. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,89M.