Engines of Fury (FURY) Nedir?

Ücretsiz oynanabilen, kıyamet sonrası bir yukarıdan bakışlı nişancı oyunu, tek bir deflasyonist token olan $FURY ve NFT'lerle desteklenmektedir. AAA oyunlarından, Blizzard, Activision, Ubisoft ve Unity gibi önde gelen web3 projelerinden yetenekli bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Oyuncular, işbirliği veya PVPVE savaşlarına katılırken, yağma yaparlar, eşya toplarlar ve zanaat yoluyla karakterlerini stratejik olarak geliştirip sığınaklarını hayatta kalmak ve üstün gelmek için geliştirirler. Stratejik rol yapma-karakter geliştirme ve yüksek riskli çıkartma mekaniğinin benzersiz bir karışımı, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi oluşturuyor.

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FURY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FURY / VND ₫ 527,61575 1 FURY / AUD A$ 0,030877 1 FURY / GBP ￡ 0,0150375 1 FURY / EUR € 0,017243 1 FURY / USD $ 0,02005 1 FURY / MYR RM 0,0848115 1 FURY / TRY ₺ 0,815634 1 FURY / JPY ¥ 2,94735 1 FURY / ARS ARS$ 27,0945675 1 FURY / RUB ₽ 1,5945765 1 FURY / INR ₹ 1,749563 1 FURY / IDR Rp 328,688472 1 FURY / KRW ₩ 27,770052 1 FURY / PHP ₱ 1,1534765 1 FURY / EGP ￡E. 0,960796 1 FURY / BRL R$ 0,111077 1 FURY / CAD C$ 0,0274685 1 FURY / BDT ৳ 2,420436 1 FURY / NGN ₦ 30,3326425 1 FURY / UAH ₴ 0,8274635 1 FURY / VES Bs 2,46615 1 FURY / CLP $ 19,4485 1 FURY / PKR Rs 5,6178095 1 FURY / KZT ₸ 10,744795 1 FURY / THB ฿ 0,650823 1 FURY / TWD NT$ 0,598292 1 FURY / AED د.إ 0,0735835 1 FURY / CHF Fr 0,01604 1 FURY / HKD HK$ 0,157192 1 FURY / MAD .د.م 0,181252 1 FURY / MXN $ 0,377742 1 FURY / PLN zł 0,073784 1 FURY / RON лв 0,087819 1 FURY / SEK kr 0,1934825 1 FURY / BGN лв 0,033684 1 FURY / HUF Ft 6,8945935 1 FURY / CZK Kč 0,425461 1 FURY / KWD د.ك 0,00607515 1 FURY / ILS ₪ 0,0683705

Engines of Fury Kaynağı

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