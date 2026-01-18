Bugünkü Fwog Fiyatı

Bugünkü Fwog (FWOG1) fiyatı $ 0,000193 olup, son 24 saatte % 80,60 değişim gösterdi. Mevcut FWOG1 / USD dönüşüm oranı FWOG1 başına $ 0,000193 şeklindedir.

Fwog, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FWOG1 şeklindedir. Son 24 saat içinde FWOG1, $ 0,00015 (en düşük) ile $ 0,00282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FWOG1, son bir saatte -%39,69 ve son 7 günde -%80,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 23,45K seviyesine ulaştı.

Fwog (FWOG1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 23,45K$ 23,45K $ 23,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Fwog piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 23,45K. Dolaşımdaki FWOG1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.