Bugünkü canlı Fwog fiyatı 0,000193 USD. FWOG1 piyasa değeri ise -- USD. FWOG1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

FWOG1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

FWOG1 Fiyat Bilgileri

FWOG1 Nedir

FWOG1 Token Ekonomisi

FWOG1 Fiyat Tahmini

FWOG1 Fiyat Geçmişi

FWOG1 Satın Alma Kılavuzu

FWOG1 / İtibari Para Dönüştürücüsü

FWOG1 Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Fwog Logosu

Fwog Fiyatı(FWOG1)

1 FWOG1 / USD Canlı Fiyatı:

$0,000194
$0,000194$0,000194
-%80,601D
USD
Fwog (FWOG1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-18 23:46:51 (UTC+8)

Bugünkü Fwog Fiyatı

Bugünkü Fwog (FWOG1) fiyatı $ 0,000193 olup, son 24 saatte % 80,60 değişim gösterdi. Mevcut FWOG1 / USD dönüşüm oranı FWOG1 başına $ 0,000193 şeklindedir.

Fwog, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FWOG1 şeklindedir. Son 24 saat içinde FWOG1, $ 0,00015 (en düşük) ile $ 0,00282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FWOG1, son bir saatte -%39,69 ve son 7 günde -%80,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 23,45K seviyesine ulaştı.

Fwog (FWOG1) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 23,45K
$ 23,45K$ 23,45K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Fwog piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 23,45K. Dolaşımdaki FWOG1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Fwog Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00015
$ 0,00015$ 0,00015
24 sa Düşük
$ 0,00282
$ 0,00282$ 0,00282
24 sa Yüksek

$ 0,00015
$ 0,00015$ 0,00015

$ 0,00282
$ 0,00282$ 0,00282

--
----

--
----

-%39,69

-%80,60

-%80,70

-%80,70

Fwog (FWOG1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Fwog fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000806-%80,60
30 Gün$ -0,000807-%80,70
60 Gün$ -0,000807-%80,70
90 Gün$ -0,000807-%80,70
Bugünkü Fwog Fiyatı Değişimi

Bugün, FWOG1, $ -0,000806 (-%80,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Fwog 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000807 (-%80,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Fwog 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FWOG1 değişimi $ -0,000807 (-%80,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Fwog 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000807 (-%80,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Fwog (FWOG1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Fwog Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Fwog için Fiyat Tahmini

2030 için Fwog (FWOG1) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FWOG1 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Fwog (FWOG1) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Fwog fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Fwog varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Fwog Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, FWOG1 varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Fwog Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Fwog ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de FWOG1 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Fwog satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Fwog (FWOG1) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Fwog anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Fwog (FWOG1) Satın Alma Kılavuzu

Fwog ile Neler Yapabilirsiniz

Fwog sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Fwog (FWOG1) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Fwog Kaynağı

Fwog hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Fwog Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-18 23:46:51 (UTC+8)

Fwog (FWOG1) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
Fwog Öne Çıkan Haberler

Fwog Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

FWOG1 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı FWOG1 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de FWOG1USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Fwog (FWOG1) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Fwog fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
FWOG1/USDT
$0,000193
$0,000193$0,000193
-%80,70
%0,00 (USDT)

