Bugünkü canlı GOLD BNB fiyatı 0.000000000000099 USD. GBNB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GBNB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

GBNB Hakkında Daha Fazla Bilgi

GBNB Fiyat Bilgileri

GBNB Nedir

GBNB Resmi Websitesi

GBNB Token Ekonomisi

GBNB Fiyat Tahmini

GBNB Fiyat Geçmişi

GBNB Satın Alma Kılavuzu

GBNB / İtibari Para Dönüştürücüsü

GBNB Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

GOLD BNB Logosu

GOLD BNB Fiyatı(GBNB)

1 GBNB / USD Canlı Fiyatı:

$0,000000000000099
$0,000000000000099$0,000000000000099
-%2,071D
USD
GOLD BNB (GBNB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:28:54 (UTC+8)

GOLD BNB (GBNB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000000000000955
$ 0,0000000000000955$ 0,0000000000000955
24 sa Düşük
$ 0,0000000000001074
$ 0,0000000000001074$ 0,0000000000001074
24 sa Yüksek

$ 0,0000000000000955
$ 0,0000000000000955$ 0,0000000000000955

$ 0,0000000000001074
$ 0,0000000000001074$ 0,0000000000001074

$ 0,000000000003975821
$ 0,000000000003975821$ 0,000000000003975821

$ 0,000000000000013105
$ 0,000000000000013105$ 0,000000000000013105

-%1,99

-%2,07

-%35,64

-%35,64

GOLD BNB (GBNB) canlı fiyatı $ 0,000000000000099. GBNB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000000000000955 ve en yüksek $ 0,0000000000001074 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GBNB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000000000003975821, en düşük fiyatı ise $ 0,000000000000013105 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GBNB son bir saatte -%1,99 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,07 ve son 7 günde -%35,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GOLD BNB (GBNB) Piyasa Bilgileri

No.5394

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 3,01K
$ 3,01K$ 3,01K

$ 41,65K
$ 41,65K$ 41,65K

0,00
0,00 0,00

420.690.000.000.000.000
420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000

420.690.000.000.000.000
420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000

%0,00

BSC

Şu anki GOLD BNB piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,01K. Dolaşımdaki GBNB arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,65K.

GOLD BNB (GBNB) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GOLD BNB fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000000000000002093-%2,07
30 Gün$ -0,000000000000201-%67,00
60 Gün$ -0,000000000000201-%67,00
90 Gün$ -0,000000000000201-%67,00
Bugünkü GOLD BNB Fiyatı Değişimi

Bugün, GBNB, $ -0,000000000000002093 (-%2,07) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

GOLD BNB 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000000000000201 (-%67,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

GOLD BNB 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GBNB değişimi $ -0,000000000000201 (-%67,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

GOLD BNB 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000000000000201 (-%67,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GOLD BNB (GBNB) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

GOLD BNB Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

GOLD BNB (GBNB) Nedir?

GOLD BNB, güç, değer ve uzun vadeli büyüme ruhuyla şekillendirilmiş, topluluk odaklı bir dijital varlıktır. Altının gücünden ve yeniliğin enerjisinden ilham alan bu varlık, istikrar ararken sınırsız olasılıkları keşfetmek isteyen küresel bir topluluğu bir araya getirir.

GOLD BNB, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GOLD BNB yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GBNB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda GOLD BNB hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, GOLD BNB satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

GOLD BNB Fiyat Tahmini (USD)

GOLD BNB (GBNB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GOLD BNB (GBNB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GOLD BNB için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GOLD BNB fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOLD BNB (GBNB) Token Ekonomisi

GOLD BNB (GBNB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GBNB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

GOLD BNB (GBNB) Satın Alma

Nasıl GOLD BNB satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım GOLD BNB Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GOLD BNB Kaynağı

GOLD BNB hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi GOLD BNB Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GOLD BNB Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GOLD BNB (GBNB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GBNB fiyatı, 0,000000000000099 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GBNB / USD güncel fiyatı nedir?
GBNB / USD güncel fiyatı $ 0,000000000000099. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GOLD BNB varlığının piyasa değeri nedir?
GBNB piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GBNB arzı nedir?
Dolaşımdaki GBNB arzı, 0,00 USD.
GBNB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GBNB, ATH fiyatı olan 0,000000000003975821 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GBNB fiyatı (ATL) nedir?
GBNB, ATL fiyatı olan 0,000000000000013105 USD değerine düştü.
GBNB işlem hacmi nedir?
GBNB için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 3,01K USD.
GBNB bu yıl daha da yükselir mi?
GBNB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GBNB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:28:54 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

