GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Nedir?

GRAM Ecosystem, küresel bir gündelik oyun geliştiricisi olan GRAMPUS'un Web3 oyun ekosistemidir. Blok zinciri ve yapay zekâ teknolojisi aracılığıyla hem oyuncular hem de oyun stüdyoları arasında yankı uyandıran ilgi çekici ve sürükleyici oyun deneyimleri yaratmak için kurulmuştur. GRAMPUS'un en önemli projelerinden biri, 33 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve dünya çapında popüler bir oyun olan Cooking Adventure'ın Web3 versiyonu olan Norma in Metaland'dir. Bu oyun, sevilen yemek pişirme simülasyonu türüne blok zinciri tabanlı sahiplik ve oyna-sahip ol mekaniklerini getiriyor. Bir diğer amiral gemisi proje olan Juicy Adventure, dev bir blenderin bir hayvan köyüne çarptığı tuhaf bir dünyada geçen, benzersiz oyun mekanikleri ve sıradan çok oyunculu deneyimlere yeni bir bakış açısı getiren sıradan bir nişancı oyunudur. GRAM Ecosystem, Web3 teknolojileriyle desteklenen sürdürülebilir bir oyun ortamı oluşturarak geleneksel oyun yayıncılığının ötesine geçmeyi hedefliyor.

GRAM Ecosystem, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GRAM Ecosystem yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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GRAM Ecosystem Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GRAM Ecosystem, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GRAMPUS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GRAM Ecosystem fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GRAM Ecosystem Fiyat Geçmişi

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GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Token Ekonomisi

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRAMPUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) Satın Alma

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GRAMPUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRAMPUS / VND ₫ 62,41918 1 GRAMPUS / AUD A$ 0,00365288 1 GRAMPUS / GBP ￡ 0,001779 1 GRAMPUS / EUR € 0,00203992 1 GRAMPUS / USD $ 0,002372 1 GRAMPUS / MYR RM 0,01003356 1 GRAMPUS / TRY ₺ 0,09649296 1 GRAMPUS / JPY ¥ 0,348684 1 GRAMPUS / ARS ARS$ 3,2054022 1 GRAMPUS / RUB ₽ 0,18864516 1 GRAMPUS / INR ₹ 0,20698072 1 GRAMPUS / IDR Rp 38,88523968 1 GRAMPUS / KRW ₩ 3,28531488 1 GRAMPUS / PHP ₱ 0,13646116 1 GRAMPUS / EGP ￡E. 0,11366624 1 GRAMPUS / BRL R$ 0,01314088 1 GRAMPUS / CAD C$ 0,00324964 1 GRAMPUS / BDT ৳ 0,28634784 1 GRAMPUS / NGN ₦ 3,5884802 1 GRAMPUS / UAH ₴ 0,09789244 1 GRAMPUS / VES Bs 0,291756 1 GRAMPUS / CLP $ 2,30084 1 GRAMPUS / PKR Rs 0,66461068 1 GRAMPUS / KZT ₸ 1,2711548 1 GRAMPUS / THB ฿ 0,07699512 1 GRAMPUS / TWD NT$ 0,07078048 1 GRAMPUS / AED د.إ 0,00870524 1 GRAMPUS / CHF Fr 0,0018976 1 GRAMPUS / HKD HK$ 0,01859648 1 GRAMPUS / MAD .د.م 0,02144288 1 GRAMPUS / MXN $ 0,04468848 1 GRAMPUS / PLN zł 0,00872896 1 GRAMPUS / RON лв 0,01038936 1 GRAMPUS / SEK kr 0,0228898 1 GRAMPUS / BGN лв 0,00398496 1 GRAMPUS / HUF Ft 0,81594428 1 GRAMPUS / CZK Kč 0,05033384 1 GRAMPUS / KWD د.ك 0,000718716 1 GRAMPUS / ILS ₪ 0,00808852

GRAM Ecosystem Kaynağı

GRAM Ecosystem hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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