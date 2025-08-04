Xeno Governance (GXE) Nedir?

Xeno, Japonya'da e-ticaret devi ve HUNTER x HUNTER gibi dünyaca ünlü anime için uygulamayı geliştiren oyun geliştiricisi olarak bilinen, PvP ve Crooz'a odaklanan GameFi projesidir. XENO temelde hem GameFi hem de Esports'un özünü içeren taktiksel bir PvP oyunudur. NFT karakterlerine sahip oyuncular, oyunu oynayarak faydalı jetonlar ve NFT'ler kazanabilirler. Oyuncular, uygulama içi cüzdan ve pazar yeri aracılığıyla NFT'leri sorunsuz bir şekilde takas edebilir.

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Xeno Governance Fiyat Geleceği Tahmini

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Xeno Governance Fiyat Geçmişi

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Xeno Governance (GXE) Token Ekonomisi

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Xeno Governance (GXE) Satın Alma

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GXE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GXE / VND ₫ 56,8404 1 GXE / AUD A$ 0,0033264 1 GXE / GBP ￡ 0,00162 1 GXE / EUR € 0,0018576 1 GXE / USD $ 0,00216 1 GXE / MYR RM 0,0091368 1 GXE / TRY ₺ 0,0878472 1 GXE / JPY ¥ 0,31752 1 GXE / ARS ARS$ 2,94678 1 GXE / RUB ₽ 0,1716984 1 GXE / INR ₹ 0,1889568 1 GXE / IDR Rp 35,4098304 1 GXE / KRW ₩ 2,9916864 1 GXE / PHP ₱ 0,1242 1 GXE / EGP ￡E. 0,1051272 1 GXE / BRL R$ 0,0120096 1 GXE / CAD C$ 0,0029592 1 GXE / BDT ৳ 0,2607552 1 GXE / NGN ₦ 3,267756 1 GXE / UAH ₴ 0,0891432 1 GXE / VES Bs 0,26568 1 GXE / CLP $ 2,0952 1 GXE / PKR Rs 0,6052104 1 GXE / KZT ₸ 1,157544 1 GXE / THB ฿ 0,0702 1 GXE / TWD NT$ 0,0645624 1 GXE / AED د.إ 0,0079272 1 GXE / CHF Fr 0,001728 1 GXE / HKD HK$ 0,0169344 1 GXE / MAD .د.م 0,0195264 1 GXE / MXN $ 0,040716 1 GXE / PLN zł 0,0079704 1 GXE / RON лв 0,0094608 1 GXE / SEK kr 0,0208872 1 GXE / BGN лв 0,0036288 1 GXE / HUF Ft 0,7440552 1 GXE / CZK Kč 0,0458784 1 GXE / KWD د.ك 0,0006588 1 GXE / ILS ₪ 0,0073872

Xeno Governance Kaynağı

Xeno Governance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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