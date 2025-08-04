Hedera Guild Game (HGG) Nedir?

Hedera Guild Game Token, Hedera Guild Game tarafından geliştirilen ve tedarik edilen blok zinciri tabanlı NFT mobil oyunlarının ve metaverilerin organik olarak bağlı olduğu bir ekosistemde yaygın olarak kullanılan Hedera tabanlı ödül tipi bir tokendir.

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Hedera Guild Game Fiyat Geleceği Tahmini

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Hedera Guild Game Fiyat Geçmişi

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Hedera Guild Game (HGG) Token Ekonomisi

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Hedera Guild Game (HGG) Satın Alma

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HGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HGG / VND ₫ 14,2101 1 HGG / AUD A$ 0,0008316 1 HGG / GBP ￡ 0,000405 1 HGG / EUR € 0,0004644 1 HGG / USD $ 0,00054 1 HGG / MYR RM 0,0022842 1 HGG / TRY ₺ 0,0219618 1 HGG / JPY ¥ 0,07938 1 HGG / ARS ARS$ 0,736695 1 HGG / RUB ₽ 0,0429246 1 HGG / INR ₹ 0,0472392 1 HGG / IDR Rp 8,8524576 1 HGG / KRW ₩ 0,7479216 1 HGG / PHP ₱ 0,03105 1 HGG / EGP ￡E. 0,0262818 1 HGG / BRL R$ 0,0030024 1 HGG / CAD C$ 0,0007398 1 HGG / BDT ৳ 0,0651888 1 HGG / NGN ₦ 0,816939 1 HGG / UAH ₴ 0,0222858 1 HGG / VES Bs 0,06642 1 HGG / CLP $ 0,5238 1 HGG / PKR Rs 0,1513026 1 HGG / KZT ₸ 0,289386 1 HGG / THB ฿ 0,01755 1 HGG / TWD NT$ 0,0161406 1 HGG / AED د.إ 0,0019818 1 HGG / CHF Fr 0,000432 1 HGG / HKD HK$ 0,0042336 1 HGG / MAD .د.م 0,0048816 1 HGG / MXN $ 0,010179 1 HGG / PLN zł 0,0019926 1 HGG / RON лв 0,0023652 1 HGG / SEK kr 0,0052218 1 HGG / BGN лв 0,0009072 1 HGG / HUF Ft 0,1860138 1 HGG / CZK Kč 0,0114696 1 HGG / KWD د.ك 0,0001647 1 HGG / ILS ₪ 0,0018468

Hedera Guild Game Kaynağı

Hedera Guild Game hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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