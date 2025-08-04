Hooked Protocol (HOOK) Nedir?

Hooked Protocol, kullanıcıların ve işletmelerin Web3'ün yeni dünyasına girmeleri için özel Öğren ve Kazan ürünleri ve oryantasyon altyapıları sağlayarak, kitlesel Web3 benimsemesi için rampa üstü katmanını oluşturuyor.

Hooked Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hooked Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Hooked Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hooked Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HOOK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hooked Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hooked Protocol Fiyat Geçmişi

HOOK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HOOK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hooked Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hooked Protocol (HOOK) Token Ekonomisi

Hooked Protocol (HOOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HOOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Hooked Protocol (HOOK) Satın Alma

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HOOK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOOK / VND ₫ 2.548,60775 1 HOOK / AUD A$ 0,149149 1 HOOK / GBP ￡ 0,0726375 1 HOOK / EUR € 0,083291 1 HOOK / USD $ 0,09685 1 HOOK / MYR RM 0,4096755 1 HOOK / TRY ₺ 3,9388895 1 HOOK / JPY ¥ 14,23695 1 HOOK / ARS ARS$ 132,1276125 1 HOOK / RUB ₽ 7,6986065 1 HOOK / INR ₹ 8,4714695 1 HOOK / IDR Rp 1.587,704664 1 HOOK / KRW ₩ 133,955172 1 HOOK / PHP ₱ 5,566938 1 HOOK / EGP ￡E. 4,710784 1 HOOK / BRL R$ 0,538486 1 HOOK / CAD C$ 0,1326845 1 HOOK / BDT ৳ 11,691732 1 HOOK / NGN ₦ 146,5195225 1 HOOK / UAH ₴ 3,9969995 1 HOOK / VES Bs 11,91255 1 HOOK / CLP $ 93,9445 1 HOOK / PKR Rs 27,1364015 1 HOOK / KZT ₸ 51,901915 1 HOOK / THB ฿ 3,1466565 1 HOOK / TWD NT$ 2,893878 1 HOOK / AED د.إ 0,3554395 1 HOOK / CHF Fr 0,07748 1 HOOK / HKD HK$ 0,759304 1 HOOK / MAD .د.م 0,875524 1 HOOK / MXN $ 1,824654 1 HOOK / PLN zł 0,3573765 1 HOOK / RON лв 0,424203 1 HOOK / SEK kr 0,9365395 1 HOOK / BGN лв 0,162708 1 HOOK / HUF Ft 33,3619195 1 HOOK / CZK Kč 2,057094 1 HOOK / KWD د.ك 0,02953925 1 HOOK / ILS ₪ 0,331227

Hooked Protocol Kaynağı

Hooked Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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