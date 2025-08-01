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Jerry The Turtle Fiyatı(JYAI)

Jerry The Turtle (JYAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00016906
$0,00016906$0,00016906
+%4,861D
USD

JYAI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Jerry The Turtle (JYAI), şu anda 0,00016906 USD fiyatından işlem görmektedir ve 11,67M USD piyasa değerine sahiptir. JYAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Jerry The Turtle Ana Piyasa Performansı:

$ 209,40K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,86
Jerry The Turtle 24 saatlik fiyat değişimi
69,00B USD
Dolaşımdaki arz

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JYAI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Jerry The Turtle fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000078355+%4,86
30 Gün$ +0,00008209+%94,38
60 Gün$ -0,00000417-%2,41
90 Gün$ +0,00013808+%445,70
Bugünkü Jerry The Turtle Fiyatı Değişimi

Bugün, JYAI, $ +0,0000078355 (+%4,86) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Jerry The Turtle 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00008209 (+%94,38) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Jerry The Turtle 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, JYAI değişimi $ -0,00000417 (-%2,41) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Jerry The Turtle 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00013808 (+%445,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

JYAI Fiyat Bilgisi

En güncel Jerry The Turtle fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000138
$ 0,000138$ 0,000138

$ 0,00017665
$ 0,00017665$ 0,00017665

$ 0,00034477
$ 0,00034477$ 0,00034477

+%1,30

+%4,86

-%15,60

JYAI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,67M
$ 11,67M$ 11,67M

$ 209,40K
$ 209,40K$ 209,40K

69,00B
69,00B 69,00B

Jerry The Turtle (JYAI) Nedir?

JERRY, meme kültürü, yapay zeka ve eğlencenin çığır açan bir birleşimini temsil etmektedir. Meme coin alanında devrim yaratma vizyonuyla başlayan süreç, geleneksel kripto para ile anlamlı eğlence değeri arasındaki boşluğu dolduran kapsamlı bir ekosisteme dönüşmüştür. Topluluk katılımı ve yapay zeka destekli inovasyon temelleri üzerine inşa edilen JERRY, yaratıcılık blok zinciri teknolojisiyle buluştuğunda nelerin mümkün olabileceğinin bir kanıtıdır.

Jerry The Turtle, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Jerry The Turtle yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- JYAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Jerry The Turtle Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Jerry The Turtle, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte JYAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Jerry The Turtle fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Jerry The Turtle Fiyat Geçmişi

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Jerry The Turtle (JYAI) Token Ekonomisi

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Jerry The Turtle (JYAI) Satın Alma

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JYAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JYAI / VND
4,4488139
1 JYAI / AUD
A$0,0002603524
1 JYAI / GBP
0,000126795
1 JYAI / EUR
0,0001453916
1 JYAI / USD
$0,00016906
1 JYAI / MYR
RM0,0007168144
1 JYAI / TRY
0,0068756702
1 JYAI / JPY
¥0,02485182
1 JYAI / ARS
ARS$0,2287669202
1 JYAI / RUB
0,0134673196
1 JYAI / INR
0,0147521756
1 JYAI / IDR
Rp2,7714749664
1 JYAI / KRW
0,2341548624
1 JYAI / PHP
0,009737856
1 JYAI / EGP
￡E.0,00811488
1 JYAI / BRL
R$0,0009349018
1 JYAI / CAD
C$0,0002316122
1 JYAI / BDT
0,0204089232
1 JYAI / NGN
0,255762421
1 JYAI / UAH
0,0069771062
1 JYAI / VES
Bs0,02079438
1 JYAI / CLP
$0,1639882
1 JYAI / PKR
Rs0,0473689214
1 JYAI / KZT
0,090599254
1 JYAI / THB
฿0,00549445
1 JYAI / TWD
NT$0,0050447504
1 JYAI / AED
د.إ0,0006204502
1 JYAI / CHF
Fr0,000135248
1 JYAI / HKD
HK$0,0013254304
1 JYAI / MAD
.د.م0,0015283024
1 JYAI / MXN
$0,003186781
1 JYAI / PLN
0,0006238314
1 JYAI / RON
лв0,0007421734
1 JYAI / SEK
kr0,0016348102
1 JYAI / BGN
лв0,0002840208
1 JYAI / HUF
Ft0,0582546948
1 JYAI / CZK
0,0035942156
1 JYAI / KWD
د.ك0,00005122518
1 JYAI / ILS
0,0005764946

Jerry The Turtle Kaynağı

Jerry The Turtle hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Jerry The Turtle Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

JYAI
JYAI
USD
USD

1 JYAI = 0,00016906 USD

Al-Sat

JYAIUSDT
$0,00016906
$0,00016906$0,00016906
+%21,58

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