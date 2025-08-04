Leeds United FC (LUFC) Nedir?

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LUFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LUFC / VND ₫ 770,24005 1 LUFC / AUD A$ 0,0450758 1 LUFC / GBP ￡ 0,0219525 1 LUFC / EUR € 0,0251722 1 LUFC / USD $ 0,02927 1 LUFC / MYR RM 0,1238121 1 LUFC / TRY ₺ 1,1907036 1 LUFC / JPY ¥ 4,30269 1 LUFC / ARS ARS$ 39,5540145 1 LUFC / RUB ₽ 2,3278431 1 LUFC / INR ₹ 2,5558564 1 LUFC / IDR Rp 479,8359888 1 LUFC / KRW ₩ 40,5401208 1 LUFC / PHP ₱ 1,6833177 1 LUFC / EGP ￡E. 1,4026184 1 LUFC / BRL R$ 0,1624485 1 LUFC / CAD C$ 0,0400999 1 LUFC / BDT ৳ 3,5334744 1 LUFC / NGN ₦ 44,2811195 1 LUFC / UAH ₴ 1,2079729 1 LUFC / VES Bs 3,60021 1 LUFC / CLP $ 28,3919 1 LUFC / PKR Rs 8,2011613 1 LUFC / KZT ₸ 15,685793 1 LUFC / THB ฿ 0,9498115 1 LUFC / TWD NT$ 0,8734168 1 LUFC / AED د.إ 0,1074209 1 LUFC / CHF Fr 0,023416 1 LUFC / HKD HK$ 0,2294768 1 LUFC / MAD .د.م 0,2646008 1 LUFC / MXN $ 0,5514468 1 LUFC / PLN zł 0,1077136 1 LUFC / RON лв 0,1282026 1 LUFC / SEK kr 0,2824555 1 LUFC / BGN лв 0,0491736 1 LUFC / HUF Ft 10,0650749 1 LUFC / CZK Kč 0,6211094 1 LUFC / KWD د.ك 0,00886881 1 LUFC / ILS ₪ 0,0998107

Leeds United FC Kaynağı

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