Merlin Chain (MERL) Nedir?

Merlin Chain, ZK-Rollup ağını, merkeziyetsiz oracle ağını, Veri Kullanılabilirliğini ve zincir üzerindeki BTC dolandırıcılık kanıt modüllerini entegre eden bir Bitcoin Katman 2 tokenidir.

Merlin Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Merlin Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- MERL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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Merlin Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Merlin Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MERL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Merlin Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Merlin Chain Fiyat Geçmişi

MERL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MERL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Merlin Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Merlin Chain (MERL) Token Ekonomisi

Merlin Chain (MERL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MERL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Merlin Chain (MERL) Satın Alma

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MERL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MERL / VND ₫ 2.664,39375 1 MERL / AUD A$ 0,155925 1 MERL / GBP ￡ 0,0759375 1 MERL / EUR € 0,087075 1 MERL / USD $ 0,10125 1 MERL / MYR RM 0,4293 1 MERL / TRY ₺ 4,11885 1 MERL / JPY ¥ 14,88375 1 MERL / ARS ARS$ 137,0084625 1 MERL / RUB ₽ 8,0584875 1 MERL / INR ₹ 8,8300125 1 MERL / IDR Rp 1.659,8358 1 MERL / KRW ₩ 140,0409 1 MERL / PHP ₱ 5,8269375 1 MERL / EGP ￡E. 4,8569625 1 MERL / BRL R$ 0,560925 1 MERL / CAD C$ 0,1387125 1 MERL / BDT ৳ 12,2229 1 MERL / NGN ₦ 153,1760625 1 MERL / UAH ₴ 4,1785875 1 MERL / VES Bs 12,45375 1 MERL / CLP $ 98,2125 1 MERL / PKR Rs 28,3692375 1 MERL / KZT ₸ 54,259875 1 MERL / THB ฿ 3,2875875 1 MERL / TWD NT$ 3,0243375 1 MERL / AED د.إ 0,3715875 1 MERL / CHF Fr 0,081 1 MERL / HKD HK$ 0,7938 1 MERL / MAD .د.م 0,9153 1 MERL / MXN $ 1,90755 1 MERL / PLN zł 0,3726 1 MERL / RON лв 0,443475 1 MERL / SEK kr 0,978075 1 MERL / BGN лв 0,1701 1 MERL / HUF Ft 34,8411375 1 MERL / CZK Kč 2,15055 1 MERL / KWD د.ك 0,03067875 1 MERL / ILS ₪ 0,3452625

Merlin Chain Kaynağı

Merlin Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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