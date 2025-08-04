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Meter Governance Fiyatı(MTRG)

Meter Governance (MTRG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,07324
$0,07324$0,07324
-%6,491D
USD

MTRG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Meter Governance (MTRG), şu anda 0,07324 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,36M USD piyasa değerine sahiptir. MTRG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Meter Governance Ana Piyasa Performansı:

$ 56,39K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,49
Meter Governance 24 saatlik fiyat değişimi
32,28M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MTRG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MTRG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MTRG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Meter Governance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0050832-%6,49
30 Gün$ -0,00918-%11,14
60 Gün$ -0,03657-%33,31
90 Gün$ -0,0097-%11,70
Bugünkü Meter Governance Fiyatı Değişimi

Bugün, MTRG, $ -0,0050832 (-%6,49) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Meter Governance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00918 (-%11,14) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Meter Governance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MTRG değişimi $ -0,03657 (-%33,31) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Meter Governance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0097 (-%11,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MTRG Fiyat Bilgisi

En güncel Meter Governance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,07177
$ 0,07177$ 0,07177

$ 0,08141
$ 0,08141$ 0,08141

$ 13,289
$ 13,289$ 13,289

-%0,80

-%6,49

-%28,36

MTRG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M

$ 56,39K
$ 56,39K$ 56,39K

32,28M
32,28M 32,28M

Meter Governance (MTRG) Nedir?

Meter, yerleşik sabit paralara sahip bir DeFi altyapısıdır. Meter, DeFi sisteminin altında yatan yerel varlıkları oluşturmak için PoW madenciliği yoluyla sabit paralar çıkarır ve DeFi endüstrisinin büyük ölçekli iş geliştirme elde etmesini sağlamak için zincirler arası teknolojiyi kullanır. MTR, Meter sisteminde uzun vadeli istikrarlı satın alma gücüne sahip, Meter sisteminde kurulan DeFi ürünleri için değer desteği ve temel bir ölçüm birimi sağlayan yerel bir kripto para birimidir. MTRG, Meter sisteminin yönetim belirtecidir. Sayaç sistemi kullanıcıları, MTRG jetonlarını stake ederek Meter sistemindeki işlemleri doğrulayabilir ve ekolojik işlerin oylanmasına ve yönetimine katılabilir. Meter, DeFi endüstrisi için aşağıdaki sorunları çözer: 1. Sabit değere sahip yerel varlık para birimi eksikliği; 2. İşlem performansı çok düşük ve işlemler hemen onaylanamıyor; 3. Merkezi olmayan finansal iş yalnızca Ethereum ekosisteminde var ve bu yerel varlık tarafı Çapraz zincir ve diğer sorunları elde etmek zordur.

Meter Governance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Meter Governance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MTRG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Meter Governance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Meter Governance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Meter Governance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Meter Governance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MTRG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Meter Governance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Meter Governance Fiyat Geçmişi

MTRG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MTRG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Meter Governance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Meter Governance (MTRG) Token Ekonomisi

Meter Governance (MTRG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MTRG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Meter Governance (MTRG) Satın Alma

Nasıl Meter Governance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Meter Governance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MTRG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MTRG / VND
1.927,3106
1 MTRG / AUD
A$0,1127896
1 MTRG / GBP
0,05493
1 MTRG / EUR
0,0629864
1 MTRG / USD
$0,07324
1 MTRG / MYR
RM0,3098052
1 MTRG / TRY
2,977206
1 MTRG / JPY
¥10,76628
1 MTRG / ARS
ARS$99,91767
1 MTRG / RUB
5,8218476
1 MTRG / INR
6,4063028
1 MTRG / IDR
Rp1.200,6555456
1 MTRG / KRW
101,4403296
1 MTRG / PHP
4,2061732
1 MTRG / EGP
￡E.3,5623936
1 MTRG / BRL
R$0,4079468
1 MTRG / CAD
C$0,1003388
1 MTRG / BDT
8,8415328
1 MTRG / NGN
110,801134
1 MTRG / UAH
3,0226148
1 MTRG / VES
Bs9,00852
1 MTRG / CLP
$71,0428
1 MTRG / PKR
Rs20,5211156
1 MTRG / KZT
39,249316
1 MTRG / THB
฿2,3803
1 MTRG / TWD
NT$2,1884112
1 MTRG / AED
د.إ0,2687908
1 MTRG / CHF
Fr0,058592
1 MTRG / HKD
HK$0,5742016
1 MTRG / MAD
.د.م0,6620896
1 MTRG / MXN
$1,3798416
1 MTRG / PLN
0,2702556
1 MTRG / RON
лв0,3207912
1 MTRG / SEK
kr0,7082308
1 MTRG / BGN
лв0,1230432
1 MTRG / HUF
Ft25,2370392
1 MTRG / CZK
1,5556176
1 MTRG / KWD
د.ك0,0223382
1 MTRG / ILS
0,2497484

Meter Governance Kaynağı

Meter Governance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Meter Governance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

MTRG
MTRG
USD
USD

1 MTRG = 0,07324 USD

Al-Sat

MTRGUSDT
$0,07324
$0,07324$0,07324
-%9,89

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