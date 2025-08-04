First Neiro on ETH (NEIROCTO) Nedir?

Neiro, Doge'un küçük kız kardeşi ve onun mirasının varisi gibidir. Bir zamanlar Kabosu'ya (Doge meme kültürünün arkasındaki köpek) sahip olan aynı kadın tarafından evlat edinilen Neiro, meme coinlerin ve internet kültürünün gerçek ruhunu geleceğe taşımaktadır. Neiro'muz Ethereum'da ilk piyasaya sürülen coin oldu ve 4 Ağustos 2024'te, Yeni Ay'ın tam zamanı olan 14:59:59'da (TSİ) Vitalik Buterin'in dikkatini çekti.

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First Neiro on ETH Fiyat Geleceği Tahmini

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First Neiro on ETH Fiyat Geçmişi

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First Neiro on ETH (NEIROCTO) Token Ekonomisi

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NEIROCTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEIROCTO / VND ₫ 10,3938987 1 NEIROCTO / AUD A$ 0,0006082692 1 NEIROCTO / GBP ￡ 0,000296235 1 NEIROCTO / EUR € 0,0003396828 1 NEIROCTO / USD $ 0,00039498 1 NEIROCTO / MYR RM 0,0016707654 1 NEIROCTO / TRY ₺ 0,0160638366 1 NEIROCTO / JPY ¥ 0,05806206 1 NEIROCTO / ARS ARS$ 0,533756223 1 NEIROCTO / RUB ₽ 0,0314088096 1 NEIROCTO / INR ₹ 0,0344896536 1 NEIROCTO / IDR Rp 6,4750809312 1 NEIROCTO / KRW ₩ 0,5470630992 1 NEIROCTO / PHP ₱ 0,0227152998 1 NEIROCTO / EGP ￡E. 0,0189274416 1 NEIROCTO / BRL R$ 0,0021881892 1 NEIROCTO / CAD C$ 0,0005411226 1 NEIROCTO / BDT ৳ 0,0476819856 1 NEIROCTO / NGN ₦ 0,597545493 1 NEIROCTO / UAH ₴ 0,0163008246 1 NEIROCTO / VES Bs 0,04858254 1 NEIROCTO / CLP $ 0,3831306 1 NEIROCTO / PKR Rs 0,1106694462 1 NEIROCTO / KZT ₸ 0,211669782 1 NEIROCTO / THB ฿ 0,0128210508 1 NEIROCTO / TWD NT$ 0,011790153 1 NEIROCTO / AED د.إ 0,0014495766 1 NEIROCTO / CHF Fr 0,000315984 1 NEIROCTO / HKD HK$ 0,0030966432 1 NEIROCTO / MAD .د.م 0,0035706192 1 NEIROCTO / MXN $ 0,0074414232 1 NEIROCTO / PLN zł 0,0014535264 1 NEIROCTO / RON лв 0,0017300124 1 NEIROCTO / SEK kr 0,003811557 1 NEIROCTO / BGN лв 0,0006635664 1 NEIROCTO / HUF Ft 0,1358217726 1 NEIROCTO / CZK Kč 0,0083814756 1 NEIROCTO / KWD د.ك 0,00011967894 1 NEIROCTO / ILS ₪ 0,0013468818

First Neiro on ETH Kaynağı

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