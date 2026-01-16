Bugünkü Oklo Fiyatı

Bugünkü Oklo (OKLOON) fiyatı $ 93,99 olup, son 24 saatte % 34,27 değişim gösterdi. Mevcut OKLOON / USD dönüşüm oranı OKLOON başına $ 93,99 şeklindedir.

Oklo, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,39K ile 3575. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 57,32 OKLOON şeklindedir. Son 24 saat içinde OKLOON, $ 70 (en düşük) ile $ 98,98 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 118,03061646004117 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 91,12682924350649 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OKLOON, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%34,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,67M seviyesine ulaştı.

Oklo (OKLOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3575 Piyasa Değeri $ 5,39K$ 5,39K $ 5,39K Hacim (24 Sa) $ 4,67M$ 4,67M $ 4,67M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,66K$ 128,66K $ 128,66K Dolaşım Arzı 57,32 57,32 57,32 Toplam Arz 1.368,9118909 1.368,9118909 1.368,9118909 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

