PAW (PAW) Nedir?

PAW, toplam arzı 1 katrilyon olan bir ERC-20 tokenidir. Ethereum blok zincirinde doğan $PAW, bir token olmaktan çok daha fazlasıdır; dinamik PawChain topluluğunun gelişen ve canlı bir parçasıdır. PAW büyümeye devam ettikçe, PawChain ekosistemine güç vererek işlemlerin gerçekleşmesini mümkün kılmakta ve topluluk yönetişimini kolaylaştırmaktadır. PAW için gelecek hedeflerimiz hem iddialı hem de umut vericidir. Token, bir ERC-20 token olarak mevcut durumundan gerçek bir çapraz zincir varlığına dönüşecektir. $PAW, tüm yardımcı programlarımızı birbirine bağlayan Katman-2 çözümümüz PawChain'in kalbinde yer alacaktır. Merkeziyetsiz borsamız PawSwap'i besleyecek, swap ve stake seçeneklerini artıracaktır. $PAW ayrıca planlanan DeFi e-Ticaret pazarımızın, Ödeme Kartlarımızın, Cüzdan Donanımımızın ve çok daha fazlasının merkezinde yer alacak ve sorunsuz bir dijital ve fiziksel dünyada işlem yapılmasını sağlayacaktır. Katman-3 çözümümüzle, tüm zincirleri birbirine bağlayarak gerçekten birbirine bağlı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, $PAW sadece bir token değil, merkeziyetsiz bir geleceğin yapbozunun önemli bir parçasıdır

PAW, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAW yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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PAW Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAW, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAW fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAW fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAW Fiyat Geçmişi

PAW fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAW kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAW fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAW (PAW) Token Ekonomisi

PAW (PAW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PAW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PAW (PAW) Satın Alma

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PAW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAW / VND ₫ 0,000231914095 1 PAW / AUD A$ 0,00000001357202 1 PAW / GBP ￡ 0,00000000660975 1 PAW / EUR € 0,00000000757918 1 PAW / USD $ 0,000000008813 1 PAW / MYR RM 0,00000003736712 1 PAW / TRY ₺ 0,00000035851284 1 PAW / JPY ¥ 0,000001295511 1 PAW / ARS ARS$ 0,00001192548721 1 PAW / RUB ₽ 0,00000070125041 1 PAW / INR ₹ 0,00000076822921 1 PAW / IDR Rp 0,00014447538672 1 PAW / KRW ₩ 0,00001220635752 1 PAW / PHP ₱ 0,00000050692376 1 PAW / EGP ￡E. 0,00000042275961 1 PAW / BRL R$ 0,00000004873589 1 PAW / CAD C$ 0,00000001207381 1 PAW / BDT ৳ 0,00000106390536 1 PAW / NGN ₦ 0,00001333274705 1 PAW / UAH ₴ 0,00000036371251 1 PAW / VES Bs 0,000001083999 1 PAW / CLP $ 0,00000854861 1 PAW / PKR Rs 0,00000246931447 1 PAW / KZT ₸ 0,0000047228867 1 PAW / THB ฿ 0,00000028606998 1 PAW / TWD NT$ 0,00000026315618 1 PAW / AED د.إ 0,00000003234371 1 PAW / CHF Fr 0,0000000070504 1 PAW / HKD HK$ 0,00000006909392 1 PAW / MAD .د.م 0,00000007966952 1 PAW / MXN $ 0,00000016603692 1 PAW / PLN zł 0,00000003243184 1 PAW / RON лв 0,00000003860094 1 PAW / SEK kr 0,00000008513358 1 PAW / BGN лв 0,00000001480584 1 PAW / HUF Ft 0,00000303264143 1 PAW / CZK Kč 0,00000018709999 1 PAW / KWD د.ك 0,000000002670339 1 PAW / ILS ₪ 0,00000003005233

PAW Kaynağı

PAW hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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