Bugünkü RedwoodJS Fiyatı

Bugünkü RedwoodJS (REDWOODJS) fiyatı $ 0,001913 olup, son 24 saatte % 91,30 değişim gösterdi. Mevcut REDWOODJS / USD dönüşüm oranı REDWOODJS başına $ 0,001913 şeklindedir.

RedwoodJS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- REDWOODJS şeklindedir. Son 24 saat içinde REDWOODJS, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,002356 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REDWOODJS, son bir saatte -%15,84 ve son 7 günde +%91,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 17,13K seviyesine ulaştı.

RedwoodJS (REDWOODJS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 17,13K$ 17,13K $ 17,13K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki RedwoodJS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 17,13K. Dolaşımdaki REDWOODJS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.