Bugünkü Riot Platforms (RIOTON) fiyatı $ 15,083 olup, son 24 saatte % 1,47 değişim gösterdi. Mevcut RIOTON / USD dönüşüm oranı RIOTON başına $ 15,083 şeklindedir.

Riot Platforms, şu anda piyasa değeri açısından $ 326,79K ile 2590. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,67K RIOTON şeklindedir. Son 24 saat içinde RIOTON, $ 15,071 (en düşük) ile $ 15,586 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 23,76385895940359 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 12,107558717231592 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIOTON, son bir saatte -%1,35 ve son 7 günde +%3,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,46M seviyesine ulaştı.

Riot Platforms (RIOTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2590 Piyasa Değeri $ 326,79K$ 326,79K $ 326,79K Hacim (24 Sa) $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 326,79K$ 326,79K $ 326,79K Dolaşım Arzı 21,67K 21,67K 21,67K Toplam Arz 21.665,93474872 21.665,93474872 21.665,93474872 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

