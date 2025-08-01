Router Protocol (ROUTE) Nedir?

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

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Router Protocol (ROUTE) Token Ekonomisi

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ROUTE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ROUTE / VND ₫ 166,3108 1 ROUTE / AUD A$ 0,0097328 1 ROUTE / GBP ￡ 0,00474 1 ROUTE / EUR € 0,0054352 1 ROUTE / USD $ 0,00632 1 ROUTE / MYR RM 0,0267336 1 ROUTE / TRY ₺ 0,2570344 1 ROUTE / JPY ¥ 0,92904 1 ROUTE / ARS ARS$ 8,5520344 1 ROUTE / RUB ₽ 0,5028192 1 ROUTE / INR ₹ 0,5510408 1 ROUTE / IDR Rp 103,6065408 1 ROUTE / KRW ₩ 8,7413184 1 ROUTE / PHP ₱ 0,3635264 1 ROUTE / EGP ￡E. 0,3029176 1 ROUTE / BRL R$ 0,0350128 1 ROUTE / CAD C$ 0,0086584 1 ROUTE / BDT ৳ 0,7629504 1 ROUTE / NGN ₦ 9,561212 1 ROUTE / UAH ₴ 0,2608264 1 ROUTE / VES Bs 0,77736 1 ROUTE / CLP $ 6,1304 1 ROUTE / PKR Rs 1,7708008 1 ROUTE / KZT ₸ 3,386888 1 ROUTE / THB ฿ 0,205084 1 ROUTE / TWD NT$ 0,188652 1 ROUTE / AED د.إ 0,0231944 1 ROUTE / CHF Fr 0,005056 1 ROUTE / HKD HK$ 0,0495488 1 ROUTE / MAD .د.م 0,0571328 1 ROUTE / MXN $ 0,1190056 1 ROUTE / PLN zł 0,0232576 1 ROUTE / RON лв 0,0276816 1 ROUTE / SEK kr 0,0610512 1 ROUTE / BGN лв 0,0106176 1 ROUTE / HUF Ft 2,1747752 1 ROUTE / CZK Kč 0,1341736 1 ROUTE / KWD د.ك 0,00191496 1 ROUTE / ILS ₪ 0,0215512

Router Protocol Kaynağı

Router Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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