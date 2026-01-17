Bugünkü 0-3 Month Treasury Fiyatı

Bugünkü 0-3 Month Treasury (SGOVON) fiyatı $ 100,55 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SGOVON / USD dönüşüm oranı SGOVON başına $ 100,55 şeklindedir.

0-3 Month Treasury, şu anda piyasa değeri açısından $ 400,44 ile 3649. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,98 SGOVON şeklindedir. Son 24 saat içinde SGOVON, $ 100,51 (en düşük) ile $ 100,56 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 100,52540828793592 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 100,40934700523346 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SGOVON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%25,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,90K seviyesine ulaştı.

0-3 Month Treasury (SGOVON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3649 Piyasa Değeri $ 400,44$ 400,44 $ 400,44 Hacim (24 Sa) $ 55,90K$ 55,90K $ 55,90K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,01K$ 1,01K $ 1,01K Dolaşım Arzı 3,98 3,98 3,98 Toplam Arz 10,00997438 10,00997438 10,00997438 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

