Bugünkü SILVER Fiyatı

Bugünkü SILVER (SILVER) fiyatı $ 0,000000000000055 olup, son 24 saatte % 6,77 değişim gösterdi. Mevcut SILVER / USD dönüşüm oranı SILVER başına $ 0,000000000000055 şeklindedir.

SILVER, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5221. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 SILVER şeklindedir. Son 24 saat içinde SILVER, $ 0,000000000000055 (en düşük) ile $ 0,000000000000067 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000000002018195 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000000000000295 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SILVER, son bir saatte -%1,79 ve son 7 günde +%25,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,23K seviyesine ulaştı.

SILVER (SILVER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5221 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 3,23K$ 3,23K $ 3,23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,14K$ 23,14K $ 23,14K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Toplam Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki SILVER piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,23K. Dolaşımdaki SILVER arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,14K.