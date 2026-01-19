Bugünkü Sock and Pussy 500 Fiyatı

Bugünkü Sock and Pussy 500 (SNP500) fiyatı $ 0,001513 olup, son 24 saatte % 51,30 değişim gösterdi. Mevcut SNP500 / USD dönüşüm oranı SNP500 başına $ 0,001513 şeklindedir.

Sock and Pussy 500, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SNP500 şeklindedir. Son 24 saat içinde SNP500, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,002674 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNP500, son bir saatte +%18,66 ve son 7 günde +%51,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 6,41K seviyesine ulaştı.

Sock and Pussy 500 (SNP500) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 6,41K$ 6,41K $ 6,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Sock and Pussy 500 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 6,41K. Dolaşımdaki SNP500 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.