Solana Name Service (SNS) Nedir?

Solana Name Service (SNS), Solana blok zincirinde bulunan merkeziyetsiz bir adlandırma protokolüdür ve Web3 ekosistemindeki kullanıcı etkileşimlerini basitleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. Karmaşık blok zinciri adreslerini "yourname.sol" gibi insan tarafından okunabilir adlara eşleyerek, SNS blok zinciri teknolojisini daha geniş bir kitleye erişilebilir hâle getirmeyi amaçlamaktadır.

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Solana Name Service Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Solana Name Service, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SNS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Solana Name Service fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Solana Name Service Fiyat Geçmişi

SNS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SNS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Solana Name Service fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Solana Name Service (SNS) Token Ekonomisi

Solana Name Service (SNS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Solana Name Service (SNS) Satın Alma

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SNS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SNS / VND ₫ 53,20893 1 SNS / AUD A$ 0,00311388 1 SNS / GBP ￡ 0,0015165 1 SNS / EUR € 0,00173892 1 SNS / USD $ 0,002022 1 SNS / MYR RM 0,00855306 1 SNS / TRY ₺ 0,08223474 1 SNS / JPY ¥ 0,297234 1 SNS / ARS ARS$ 2,7585135 1 SNS / RUB ₽ 0,16176 1 SNS / INR ₹ 0,17714742 1 SNS / IDR Rp 33,14753568 1 SNS / KRW ₩ 2,80055088 1 SNS / PHP ₱ 0,11624478 1 SNS / EGP ￡E. 0,09818832 1 SNS / BRL R$ 0,01128276 1 SNS / CAD C$ 0,00277014 1 SNS / BDT ৳ 0,24409584 1 SNS / NGN ₦ 3,0682839 1 SNS / UAH ₴ 0,0834075 1 SNS / VES Bs 0,248706 1 SNS / CLP $ 1,943142 1 SNS / PKR Rs 0,56622066 1 SNS / KZT ₸ 1,0835898 1 SNS / THB ฿ 0,06565434 1 SNS / TWD NT$ 0,06039714 1 SNS / AED د.إ 0,00742074 1 SNS / CHF Fr 0,0016176 1 SNS / HKD HK$ 0,01585248 1 SNS / MAD .د.م 0,01825866 1 SNS / MXN $ 0,0381147 1 SNS / PLN zł 0,00746118 1 SNS / RON лв 0,00885636 1 SNS / SEK kr 0,01957296 1 SNS / BGN лв 0,00341718 1 SNS / HUF Ft 0,6962757 1 SNS / CZK Kč 0,0429675 1 SNS / KWD د.ك 0,00061671 1 SNS / ILS ₪ 0,00689502

Solana Name Service Kaynağı

Solana Name Service hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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