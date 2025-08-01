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Sperax Fiyatı(SPA)

Sperax (SPA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,012069
$0,012069$0,012069
+%2,791D
USD

SPA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Sperax (SPA), şu anda 0,012069 USD fiyatından işlem görmektedir ve 24,72M USD piyasa değerine sahiptir. SPA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sperax Ana Piyasa Performansı:

$ 61,59K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,79
Sperax 24 saatlik fiyat değişimi
2,05B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SPA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SPA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SPA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Sperax fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00032759+%2,79
30 Gün$ +0,000305+%2,59
60 Gün$ -0,003781-%23,86
90 Gün$ -0,007574-%38,56
Bugünkü Sperax Fiyatı Değişimi

Bugün, SPA, $ +0,00032759 (+%2,79) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Sperax 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000305 (+%2,59) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Sperax 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SPA değişimi $ -0,003781 (-%23,86) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Sperax 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,007574 (-%38,56) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SPA Fiyat Bilgisi

En güncel Sperax fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,011429
$ 0,011429$ 0,011429

$ 0,012204
$ 0,012204$ 0,012204

$ 0,24148
$ 0,24148$ 0,24148

+%0,28

+%2,79

-%18,60

SPA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24,72M
$ 24,72M$ 24,72M

$ 61,59K
$ 61,59K$ 61,59K

2,05B
2,05B 2,05B

Sperax (SPA) Nedir?

"Sperax DeFi Hizmetlerini Herkes İçin Erişilebilir Hale Getiriyor Orijinal blok zinciri tasarımımız --- BDLS konsensüs protokolüyle inşa edilen Sperax, Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) ve Ethereum (Casper FFG) gibi diğer üst düzey BFT konsensüs tabanlı blok zincirlerine kıyasla gerçek internet ortamında oldukça güvenli ve yüksek performanslı bir blok zinciri sunar. Sperax blok zincir konsensüs altyapısının üzerine, Sperax Vakfı, halka açık blok zinciri ekosistemleri arasında bir ilk olan yerel bir çoklu para birimi stabil coin olan sCOIN'i çıkarır. İnternet kullanıcılarıyla kripto-yerel uygulamaları arasındaki alanı doldurmak amaçlanır. Sperax'ta, daha fazla insanın blok zinciri özellikli Merkeziyetsiz Finans (DeFi) uygulamalarının avantajlarından yararlanmayı hak ettiğine inanıyoruz. 2020 Ocak ayında Sperax, Outlier Ventures, FBG Capital ve Newstyle Capital gibi önde gelen yatırımcılarla tohum finansman turunda 6 milyon USD'nin üzerinde fon sağlandı. 18 Mart 2020'de Sperax, Kore'nin en büyük kripto para topluluğu olan Cobak'ta ilk halka açık satışını başlattı. 200 bin USD'lik arz 20 dakikadan kısa bir sürede satıldı. SPA, Sperax blok zinciri için yerel fayda tokenidir. Ekosistemi besler ve ağın değerini yansıtır. SPA ayrıca token sahiplerine sistemdeki yönetim sürecine katılma hakkı verir."

Sperax, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sperax yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SPA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Sperax hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Sperax satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Sperax Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sperax, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sperax fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sperax Fiyat Geçmişi

SPA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Sperax fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Sperax (SPA) Token Ekonomisi

Sperax (SPA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sperax (SPA) Satın Alma

Nasıl Sperax satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Sperax Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SPA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPA / VND
317,595735
1 SPA / AUD
A$0,01858626
1 SPA / GBP
0,00905175
1 SPA / EUR
0,01037934
1 SPA / USD
$0,012069
1 SPA / MYR
RM0,05105187
1 SPA / TRY
0,49096692
1 SPA / JPY
¥1,774143
1 SPA / ARS
ARS$16,30944315
1 SPA / RUB
0,96020964
1 SPA / INR
1,05157197
1 SPA / IDR
Rp197,85242736
1 SPA / KRW
16,71604776
1 SPA / PHP
0,69432957
1 SPA / EGP
￡E.0,57846717
1 SPA / BRL
R$0,06674157
1 SPA / CAD
C$0,01653453
1 SPA / BDT
1,45696968
1 SPA / NGN
18,25858665
1 SPA / UAH
0,49808763
1 SPA / VES
Bs1,484487
1 SPA / CLP
$11,70693
1 SPA / PKR
Rs3,38161311
1 SPA / KZT
6,4677771
1 SPA / THB
฿0,39163905
1 SPA / TWD
NT$0,36050103
1 SPA / AED
د.إ0,04429323
1 SPA / CHF
Fr0,0096552
1 SPA / HKD
HK$0,09462096
1 SPA / MAD
.د.م0,10910376
1 SPA / MXN
$0,22725927
1 SPA / PLN
0,04441392
1 SPA / RON
лв0,05286222
1 SPA / SEK
kr0,11646585
1 SPA / BGN
лв0,02027592
1 SPA / HUF
Ft4,15161531
1 SPA / CZK
0,25622487
1 SPA / KWD
د.ك0,003656907
1 SPA / ILS
0,04115529

Sperax Kaynağı

Sperax hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Sperax Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SPA
SPA
USD
USD

1 SPA = 0,012069 USD

Al-Sat

SPAUSDT
$0,012069
$0,012069$0,012069
+%4,39

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