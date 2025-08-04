STEPN (STEPN) Nedir?

STEPN, dahili Game-Fi ve Social-Fi öğelerine sahip Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. STEPN, çoğu insan için temel bir günlük aktivite etrafında inşa edilmiştir - hareket etmek. Solana Ignition Hackathon 2021'de 500'den fazla proje arasından 4. sırayı aldık, işleyen bir hareket et&kazan konseptini etkin bir şekilde hayata geçiren ilk proje biziz. Kullanıcılar kendilerini Sneaker şeklinde NFT'lerle donatabilir. Yürüyerek, jog atarak veya dışarıda koşarak, kullanıcılar oyun içinde kullanılabilecek veya kâr için nakde çevrilebilecek oyun para birimini kazanırlar. Game-Fi ile STEPN, milyonlarca insanı daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve halkı Web 3.0'a bağlamayı amaçlarken, aynı anda, kullanıcı tarafından oluşturulan Web 3.0 içeriğini destekleyen uzun ömürlü bir platform oluşturmak için Social-Fi yönüne bağlı kalır.

STEPN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, STEPN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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STEPN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, STEPN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STEPN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen STEPN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

STEPN Fiyat Geçmişi

STEPN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STEPN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen STEPN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

STEPN (STEPN) Token Ekonomisi

STEPN (STEPN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STEPN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

STEPN (STEPN) Satın Alma

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STEPN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEPN / VND ₫ 1.151,28125 1 STEPN / AUD A$ 0,067375 1 STEPN / GBP ￡ 0,0328125 1 STEPN / EUR € 0,037625 1 STEPN / USD $ 0,04375 1 STEPN / MYR RM 0,1850625 1 STEPN / TRY ₺ 1,7793125 1 STEPN / JPY ¥ 6,43125 1 STEPN / ARS ARS$ 59,1215625 1 STEPN / RUB ₽ 3,479 1 STEPN / INR ₹ 3,822 1 STEPN / IDR Rp 717,213 1 STEPN / KRW ₩ 60,5115 1 STEPN / PHP ₱ 2,513 1 STEPN / EGP ￡E. 2,0965 1 STEPN / BRL R$ 0,2428125 1 STEPN / CAD C$ 0,0599375 1 STEPN / BDT ৳ 5,2815 1 STEPN / NGN ₦ 66,1871875 1 STEPN / UAH ₴ 1,8055625 1 STEPN / VES Bs 5,38125 1 STEPN / CLP $ 42,4375 1 STEPN / PKR Rs 12,2583125 1 STEPN / KZT ₸ 23,445625 1 STEPN / THB ฿ 1,420125 1 STEPN / TWD NT$ 1,306375 1 STEPN / AED د.إ 0,1605625 1 STEPN / CHF Fr 0,035 1 STEPN / HKD HK$ 0,343 1 STEPN / MAD .د.م 0,3955 1 STEPN / MXN $ 0,8246875 1 STEPN / PLN zł 0,161 1 STEPN / RON лв 0,191625 1 STEPN / SEK kr 0,4221875 1 STEPN / BGN лв 0,0735 1 STEPN / HUF Ft 15,0443125 1 STEPN / CZK Kč 0,9279375 1 STEPN / KWD د.ك 0,01325625 1 STEPN / ILS ₪ 0,1491875

STEPN Kaynağı

STEPN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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